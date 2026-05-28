San Juan: hallaron grabados rupestres prehispánicos en la cordillera durante un operativo

Efectivos del Grupo del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal”, hallaron este miércoles figuras rupestres realizadas sobre rocas. El descubrimiento sucedió en medio un patrullaje de rutina por la zona de las laderas de los Altos Valles Cordilleranos, departamento de Calingasta, en la provincia de San Juan.

Gendarmería constató la existencia de formaciones pétreas en un sector geográfico determinado que presentan grabados rupestres compatibles con petroglifos. Según explicaron las autoridades de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, organismo competente en la tutela del acervo histórico regional, estas manifestaciones artísticas son de un gran valor patrimonial, histórico y de relevancia científica.

El descubrimiento da cuenta de las comunidades de pueblos originarios que habitaban aquella región de montaña ante de la llegada de los conquistadores españoles. El personal de la Fuerza determinó preliminarmente que las manifestaciones artísticas y estructurales localizadas se encuentras presuntamente vinculadas a "actividades culturales y antiguos asentamientos de origen prehispánico", lo que denota la relevancia científica del yacimiento.

Medidas de protección y prevención tras el hallazgo en San Juan

Tras el hallazgo, los funcionarios entablaron comunicación con los responsables del área de patrimonio provincial, quienes avalaron el accionar y orientaron a los uniformados para que realicen una precisa georreferenciación del sitio. También se dispuso la confección y remisión de un informe pericial sobre las piezas precolombinas detectadas, asegurando el resguardo del área para su posterior relevamiento técnico y registro oficial.

Las autoridades también ordenaron medidas de protección preventiva sobre el sector donde fueron encontrados los petroglifos para evitar posibles daños o alteraciones hasta que los especialistas puedan realizar los estudios exhaustivos.

Los petroglifos son una de las expresiones culturales más valiosas para reconstruir prácticas sociales, rituales y formas de comunicación de esas comunidades. Este nuevo hallazgo podría aportar información relevante sobre la ocupación humana histórica en los Altos Valles Cordilleranos y ampliar el registro arqueológico existente en el oeste argentino.

Pinturas rupestres en la Argentina

En la Argentina existe una de las expresiones de arte rupestre más antiguas del mundo: Las Cuevas de las Manos, en la provincia de Santa Cruz. Se encuentra a unos 120 kilómetros del Perito Moreno y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Está ubicada sobre un farallón en el corazón del cañadón del río Pinturas. Para nuestro país representa un gran tesoro arqueológico. Para llegar allí, se debe caminar por un sendero de 1,5 kilómetros.

En la cueva se pueden apreciar escenas de caza, negativos de manos, animales y figuras abstractas realizadas con pigmentos minerales. Estas imágenes fueron hechas por cazadores-recolectores que habitaban la zona hace más de nueve mil años.