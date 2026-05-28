"El Tigre" De La Espriella busca gobernar Colombia con promesa de mano dura, discurso antisistema

El abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, De la Espriella, asiste a un acto de campaña en Bogotá

El abogado y empresario Abelardo De La Espriella, un independiente sin experiencia política, busca convertirse el domingo en el próximo presidente de Colombia, desafiando a la ‌izquierda y a la derecha tradicional ‌con la promesa de imponer mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen.

De La Espriella, apodado 'El Tigre' por sus seguidores, lidera la derecha radical con una narrativa nacionalista, mostrándose como un salvador capaz de recuperar la economía y el bienestar del país, lo que le permitió subir en las últimas semanas al segundo lugar en las encuestas sobre intención de voto, detrás de su rival de izquierda Iván Cepeda.

De ​La Espriella responsabiliza al ⁠presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado sin éxito negociaciones de paz con grupos armados ‌ilegales para poner fin a seis décadas de conflicto, de los problemas ⁠del país.

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El empresario considera a su rival de ⁠derecha, la senadora Paloma Valencia, como una política tradicional y parte del 'establishment'.

"Colombia atraviesa sus horas más oscuras. Al final del día no es una batalla entre el heredero Iván Cepeda ⁠y yo, es una batalla entre el totalitarismo y la democracia, entre el ​pasado y el futuro, entre el estatismo y la libertad ‌económica", dijo en febrero De La Espriella en ‌una entrevista con Reuters.

"Me voy a atrever a hacer lo que hay que ⁠hacer en el marco de la Constitución y la ley para salvar y reconstruir a Colombia. Se requiere carácter, ardentía, valor y determinación. Y soy el tigre para eso", afirmó De La Espriella, quien lanzó su movimiento Defensores de la Patria y asegura que ​financia su campaña ‌con recursos propios, sin el apoyo de grupos económicos ni partidos políticos.

Reuters no puede verificar independientemente el origen de los fondos de su campaña.

COMPARACIONES CON BUKELE

En ocasiones usa gafas de sol y relojes de lujo, lo que, sumado a su estilo retórico y a una barba bien delineada, ha generado ⁠comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien bajo una fuerte política de seguridad ha detenido a más de 90.000 personas, generando fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

De La Espriella, de 47 años, saluda al estilo militar en eventos y en su publicidad, aunque no perteneció al ejército.

Aunque niega imitar a Bukele, su plan de gobierno incluye la construcción de 10 megaprisiones con estrictos sistemas de seguridad.

"En mi gobierno no va a haber procesos de paz. ‌Bandido que no se someta será dado de baja, como corresponde al derecho. Y si se somete, tendrá que ser encarcelado en una cárcel de verdad", advirtió.

Sus rivales le cuestionan haber representado como abogado a controvertidos personajes como Alex Saab, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales en favor del gobierno del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, ‌así como a personas vinculadas a escándalos de corrupción, desfalcos financieros y escuadrones paramilitares de derecha.

De La Espriella se defiende argumentando que fueron relaciones profesionales de cliente y abogado que no implicaron complicidad ‌ni delito alguno.

El emporio ⁠empresarial del candidato, casado y padre de cuatro hijos, incluye marcas de vinos y rones, ropa masculina, un restaurante en Miami e inversiones ​en ganadería, construcción y bienes raíces.

De La Espriella, quien creció en la ciudad de Montería, al norte del país, es amante del vallenato, un género musical caribeño con acordeón, e incursionó en la música como tenor, interpretando clásicos italianos.

Con información de Reuters