Zelenski pide a Trump sistemas de defensa aérea ante escalada de amenazas por parte de Rusia

FOTO ARCHIVO: El Presidente ucraniano Volodimir Zelenski

Por Yuliia Dysa y ​Daniel Flynn

KIEV, 27 mayo (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski instó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, a ayudar ‌a Ucrania con sistemas ‌de defensa aérea e interceptores ante la amenaza de nuevos ataques por parte de Rusia, afirmando que los misiles balísticos siguen siendo la "última gran ventaja de Moscú en el campo de batalla".

En una carta dirigida a Trump y al Congreso de Estados Unidos, a la que Reuters tuvo acceso, Zelenski dijo: "Les pido ​su ayuda para proteger ⁠el espacio aéreo de Ucrania de los misiles rusos. ‌Ya hemos propuesto que Ucrania está lista para adquirir ⁠el número de sistemas Patriot y ⁠misiles interceptores que necesitamos".

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El único medio de Ucrania para derribar misiles balísticos rusos son los interceptores de fabricación estadounidense para el sistema ⁠de defensa aérea Patriot. A lo largo de los ​cuatro años de guerra, Kiev ha sufrido ‌escasez de interceptores, pero la guerra ‌con Irán ha amenazado con hacer que los recursos ⁠sean aún más escasos.

Desde que Trump asumió el cargo, Ucrania ha estado adquiriendo misiles Patriot a través de la iniciativa de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por su sigla ​en inglés) ‌de la OTAN, financiada por sus aliados europeos.

"Pero el ritmo actual de entregas a través del programa PURL ya no se ajusta a la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos", dijo Zelenski en su ⁠carta. "Para nosotros -una nación que lucha por su supervivencia- no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados", añadió.

Rusia utilizó 30 misiles balísticos contra Ucrania en su último ataque masivo del domingo, y solo 11 de ellos fueron derribados, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Zelenski también afirmó que las tropas de Moscú lanzaron dos ‌misiles balísticos Oreshnik de alcance intermedio con capacidad nuclear en ese ataque.

"Uno impactó en la región de Kiev, mientras que otro, presuntamente, cayó en territorio temporalmente ocupado en la región ucraniana de Donetsk".

En la carta, el líder ucraniano destacó el éxito de Ucrania ‌a la hora de repeler la agresión a gran escala de Rusia, que ya se encuentra en su quinto año, y expresó su gratitud ‌por el apoyo ⁠de Estados Unidos.

"Pero mientras Putin siga teniendo siquiera una ventaja significativa en armas convencionales, evitará la ​diplomacia convencional. Hoy, sus misiles balísticos siguen siendo precisamente eso: su última gran ventaja en el campo de batalla", añadió Zelenski.

Con información de Reuters