EEUU planea abrir un centro de cuarentena en Kenia para ciudadanos expuestos al ébola: fuentes

La OMS envía 4,7 toneladas de suministros médicos al Congo, país afectado por el ébola.

Estados ​Unidos está negociando con Kenia la apertura de un centro en ese país para ‌poner en cuarentena ‌a los ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al brote de ébola que se ha producido en la República Democrática del Congo, dijeron el miércoles dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

El Ministerio de Salud de Kenia afirmó en ​un comunicado ⁠que está en conversaciones con Estados Unidos ‌y otros socios internacionales sobre la ⁠cooperación en la respuesta al ⁠ébola, pero no mencionó el plan de crear un centro de cuarentena.

El centro contaría con personal ⁠del Servicio de Salud Pública de ​Estados Unidos, una rama uniformada ‌del Departamento de Salud y ‌Servicios Humanos, según los dos funcionarios estadounidenses ⁠que pidieron permanecer en el anonimato.

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El Gobierno de Kenia aún no ha aprobado el plan y quiere que el centro esté ​abierto a ‌todas las nacionalidades, no solo a los estadounidenses, dijeron los dos funcionarios, añadiendo que Nairobi también quiere una mayor ayuda de Washington si el plan sigue ⁠adelante.

El centro se establecería en una base aérea en Laikipia, en el centro de Kenia, según uno de los funcionarios.

El funcionario señaló que Reino Unido también había participado en las conversaciones sobre el centro de cuarentena, pero no dio más ‌detalles.

El Ministerio de Salud de Kenia y el Ministerio de Relaciones Exteriores británico no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios ‌Humanos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En su comunicado, el Ministerio de Salud keniano afirmó que "cualquier ‌acuerdo relativo ⁠a la cooperación sanitaria internacional se regiría por la legislación nacional de ​Kenia".

Con información de Reuters