Antiguo director de un templo de "kung fu" en China es condenado a 24 años de prisión

FOTO ARCHIVO-El abad budista Shi Yongxin, delegado de la Asamblea Popular Nacional, camina hacia el Gran Salón del Pueblo en Pekín.

​El antiguo abad de un templo chino famoso por ser la ‌cuna del kung ‌fu ha sido condenado a 24 años de prisión y a una multa de 3,5 millones de yuanes (517.000 dólares) por delitos que incluyen malversación y soborno, informó el viernes la prensa estatal.

El ​monje budista Shi ⁠Yongxin, de 60 años, fue acusado ‌en marzo de este año ⁠tras haber sido puesto ⁠bajo investigación en julio.

Un tribunal de la provincia de Henan, en el centro de ⁠China, dictó la sentencia, alegando que ​Shi había abusado de ‌su cargo en el ‌Templo Shaolin para malversar, apropiarse indebidamente ⁠y aceptar y ofrecer sobornos por un total de unos 300 millones de yuanes a lo largo de casi ​tres ‌décadas.

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Shi se declaró culpable y comunicó al tribunal que no recurriría la sentencia, informaron los medios estatales.

El Templo Shaolin declaró en julio que ⁠su monje superior estaba siendo investigado conjuntamente por varios organismos por presuntos delitos penales, entre ellos malversación y violación de los preceptos budistas al mantener relaciones inapropiadas con varias mujeres durante un largo periodo.

El certificado ‌monástico de Shi fue rápidamente revocado por la Asociación Budista de China en medio de la investigación. En respuesta a la sentencia de Shi en un comunicado, ‌la asociación declaró el viernes que "se lo ha buscado él mismo".

Shi, conocido como Liu ‌Yingcheng antes ⁠de convertirse en monje en 1981, supervisaba el templo desde 1987 ​y se convirtió en su abad en 1999.

Con información de Reuters