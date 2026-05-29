La OMS informa de 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas por la cepa Bundibugyo del ébola

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas caminan por la calle después de que Uganda cerrara sus fronteras con República Democrática del Congo, en el puesto fronterizo de Mpondwe, en el distrito de Kasese, Uganda

Por Olivia ​Le Poidevin

GINEBRA, 29 mayo (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud informó el ‌viernes de ‌que hay 906 casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que se están investigando.

El brote de la cepa de Bundibugyo del ébola continúa en ​República Democrática ⁠del Congo, y también se han ‌notificado casos en Uganda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se han ⁠registrado 125 casos ⁠confirmados de ébola en RDC, incluidas 17 muertes confirmadas en Ituri, Kivu del Norte ⁠y Kivu del Sur. También ​se han registrado siete ‌casos confirmados de ébola ‌en Uganda, tres de los cuales ⁠fueron importados de RDC, y una muerte. Sin embargo, no se ha notificado ninguna transmisión comunitaria, según ​la ‌OMS.

La tasa de mortalidad entre las personas a las que se les ha confirmado la infección oscila entre el 30% y ⁠el 50%, según Anaïs Legand, del Equipo de Patógenos de Alto Riesgo, que forma parte del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

"Es una cifra enorme. Significa que es probable que mueran hasta ‌cinco de cada diez personas", dijo Legand, que añadió, no obstante, que los datos son preliminares y requieren una investigación más exhaustiva. La atención temprana ‌podría ayudar a reducir las tasas de mortalidad, señaló Legand.

Actualmente, no hay vacunas ni ‌tratamientos ⁠aprobados específicamente para la enfermedad causada por el virus de ​Bundibugyo, según la OMS.

Con información de Reuters