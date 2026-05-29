Francia pide a la fiscalía que investigue el trato recibido por sus ciudadanos en la flotilla de Gaza

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, a las puertas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en el Hotel Clarion y Centro de Congresos Sea U en Helsingborg, Suecia

Francia ha solicitado a la fiscalía que investigue el trato recibido por ‌los ciudadanos ‌franceses que formaban parte de una reciente flotilla de activistas que se dirigía a Gaza, según dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

"Basándome en un informe que ​solicité a ⁠nuestro cónsul general en Turquía, quien ‌me informó de actos ⁠de violencia sexual, exposición ⁠al frío, palizas y humillaciones repetidas a ciudadanos franceses, todos estos actos podrían constituir ⁠delitos penales (y) ayer decidí remitir ​el asunto al fiscal", ‌dijo Barrot a la ‌emisora France Inter.

Los organizadores de la ⁠flotilla que fue detenida la semana pasada durante un intento de llevar ayuda a Gaza afirmaron que ​los activistas ‌fueron objeto de abusos, que varios de ellos fueron hospitalizados con lesiones y que al menos 15 denunciaron agresiones sexuales, incluida ⁠la violación. Los activistas han sido puestos en libertad desde entonces.

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Los abogados de los activistas de la flotilla francesa afirmaron que presentarían una denuncia por separado por la violencia a la que fueron ‌sometidos sus clientes, incluyendo humillaciones, violaciones y actos de tortura.

Rechazaron una invitación del gabinete de Barrot para debatir el asunto, afirmando en un comunicado que "el ‌revuelo causado por las declaraciones del ministro no nos hará olvidar que el Gobierno ‌francés ha ⁠apoyado al Estado de Israel desde el inicio del genocidio".

(Información ​de John Irish, Dominique Vidalon y Layli Foroudi; edición de Makini Brice; edición en español de María Bayarri Cárdenas)