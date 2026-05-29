El presidente de la federación surcoreana de fútbol dimitirá tras el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Chung Mong-gyu asiste a una ceremonia en Seúl, Corea del Sur

​El presidente de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA, por sus siglas ‌en inglés), Chung Mong-gyu, ‌dijo el viernes que prevé dejar el cargo después de la Copa Mundial, al reconocer las críticas a su liderazgo y afirmar que su último deber era apoyar a su país en el torneo.

El mandato de Chung se ha ​visto empañado en ⁠ocasiones por escándalos sobre gobernanza y nombramientos ‌en la selección nacional.

"Sé bien que ⁠ha habido diversas controversias y ⁠críticas mientras he dirigido la federación de fútbol", dijo Chung en un comunicado.

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"Creo que todo esto se ⁠debe a mi propia falta de virtud. ​Tengo intención de dejar el ‌cargo de presidente de la ‌KFA después de este Mundial."

El empresario surcoreano, ⁠de 64 años, dirige la KFA desde 2013 y ganó un cuarto mandato en febrero de 2025. Su actual mandato debía extenderse hasta ​2029.

Chung dijo ‌que creía que el equipo dirigido por el entrenador Hong Myung-bo podía lograr "resultados significativos" en el torneo de Norteamérica y pidió a los aficionados que dieran todo ⁠su apoyo a la selección.

Corea del Sur jugará contra México, Sudáfrica y Chequia en la fase de grupos del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

El Ministerio de Deportes de Corea del Sur dijo en 2024 que la ‌KFA incumplió las normas al nombrar a Jürgen Klinsmann y Hong sin la participación adecuada del Comité de Selecciones Nacionales.

Un tribunal de Seúl ratificó en abril la exigencia del ministerio de imponer medidas disciplinarias ‌contra Chung, según documentos judiciales.

Chung también afrontó críticas tras el intento de la KFA en 2023 de ‌indultar a figuras ⁠del fútbol sancionadas, incluidas personas implicadas en casos de amaño de partidos, ​antes de dar marcha atrás, según medios locales.

Con información de Reuters