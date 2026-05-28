Paloma Valencia, la senadora de la oposición que aspira a ser la primera presidenta de Colombia

FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla durante una entrevista con Reuters

Levantando las banderas de un sector de la derecha y la oposición, la abogada y senadora Paloma Valencia aspira a convertirse en la primera mujer ‌presidenta de Colombia, con la promesa ‌de fortalecer la seguridad y recuperar la economía y la salud, sectores que considera deteriorados bajo el actual gobierno de izquierda.

Valencia tiene la posibilidad de obtener el domingo un cupo para disputar la presidencia en segunda vuelta, el 21 de junio, y reemplazar al mandatario izquierdista Gustavo Petro, quien no puede aspirar a la reelección.

La candidata es apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, quien logró importantes victorias contra los grupos guerrilleros durante su ​administración entre 2002 y 2010, ⁠y sigue siendo influyente a pesar de un largo caso legal aún inconcluso ‌que resultó en una condena a 12 años de prisión domiciliaria en ⁠primera instancia por los delitos de fraude procesal ⁠y soborno.

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Un tribunal revocó posteriormente la sentencia y absolvió al expresidente, por lo que el caso se encuentra en revisión en la Corte Suprema de Justicia.

"Uribe es mi papá, yo ⁠no me equivoco con lealtades nunca. Yo quiero coger todo lo que funcionó ​del gobierno del presidente Uribe y volverlo a hacer", dijo ‌Valencia en un reciente acto de campaña. "Voy a ‌copiar a Uribe, que fue el que sacó a Colombia adelante".

La candidata, quien ⁠ocupa el tercer lugar en las últimas encuestas sobre intención de voto, nació en la ciudad de Popayán, la capital del departamento del Cauca, una de las regiones del país más golpeadas por la violencia y el conflicto armado de seis décadas, que ​ha dejado más ‌de 450.000 muertos.

Valencia, una de las líderes más visibles de la oposición en el Congreso, es una fuerte crítica del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como de Petro, quien ha intentado, sin éxito, negociaciones con otros ⁠grupos armados ilegales para sacarlos del conflicto.

"Conmigo no habrá diálogos ni con el ELN, ni con las FARC, ni con el autodenominado Ejército Gaitanista", advirtió la candidata.

"Nosotros vamos a reactivar todas las órdenes de captura y vamos a perseguirlos y cazarlos como ratas para llevarlos a la cárcel", aseguró Valencia en un reciente acto de campaña en Bogotá, donde prometió perseguir a todos los grupos armados ilegales y suspender los diálogos impulsados por Petro.

HERENCIA POLÍTICA

Valencia, de 48 años, ‌es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia, quien gobernó Colombia entre 1962 y 1966. Su abuelo materno, Mario Laserna, fundó la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país.

La candidata tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York, y antes de incursionar en la política fue columnista en dos diarios y analista de ‌una cadena radial.

En su primera participación electoral, en 2006, fracasó en su intento de ser elegida congresista en representación de un desaparecido partido político de derecha.

Desde 2014 es senadora del partido Centro Democrático, ‌fundado por Uribe.

Entre sus ⁠principales logros en el Congreso se destacan leyes para apoyar a los productores del sector agrario, para formalizar las pequeñas empresas y reducir ​la jornada laboral.

La candidata, según personas cercanas, disfruta del tiempo en familia, de ir de compras al supermercado y de la comida típica colombiana.

Está casada con el académico Tomás Rodríguez, con quien tiene una hija de 9 años.

Con información de Reuters