Amenazas de tiroteo: Mendoza ordenó que los chicos asistan a la escuela sin mochila

Foto: argentina.gob.ar.

Tras el tiroteo en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, las amenazas de muerte y ataques se replicaron en cientos de escuelas de todo el país. Se sospecha de un reto viral que invita a los alumnos a dejar mensajes intimidatorios en las instalaciones de las instituciones educativas. En el caso de la provincia de Mendoza, más de 100 colegios se vieron afectados por esta situación y desde la Dirección General de Escuelas (DGE) se decidió que los alumnos concurran a clases con los útiles en la mano, es decir, sin mochila.

Además, la autoridad provincial determinó que todos los establecimientos afectados tuvieran custodia policial, además de la prohibición de la mochila en todas ellas. Las primeras amenazas se sintieron fuerte el viernes y siguieron este lunes, según reportaron medios locales. Esta situación agravó el ausentismo escolar en un 60%, ya que por temor muchos alumnos se ponen de acuerdo para no ir y los padres acceden a la petición.

Desde el Ministerio Público Fiscal se actuó para evitar y ponerle un freno a las amenazas de tiroteos: hasta el momento hay tres personas imputadas, de las cuales dos son menores. Uno de ellos tiene 17 años y se lo imputó por el delito de intimidación pública en calidad de autor por llevar a la escuela una réplica de arma de fuego, mientras que su madre fue imputada por "instigadora del delito de intimidación pública", ya que fue la adulta quien le recomendó llevar la réplica.

El otro menor tiene 16 años y fue imputado por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.

La prohibición de mochilas

La prohibición de mochilas rige desde este lunes y hasta nuevo aviso, medida que también aplica a los últimos años de primaria. Los alumnos deberán llevar las carpetas y cartucheras en la mano; además, las autoridades provinciales recomendaron llevar en "una bolsa transparente" la vianda o ropa para cambiarse.

Por otro lado, la jefa de gabinete de Escuelas de Mendoza admitió que "hay chicos con ataques de pánico y ansiedad, que no quieren asistir a clases, ya que esto pasó de ser un juego a ser una situación preocupante y delicada". El protocolo por amenazas creado por la DGE indica que, ante una situación de amenaza detectada en una institución, los docentes deberán dar aviso al 911.

¿Qué hay detrás de las amenazas?

Se registraron episodios en las provincias de Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y más recientemente en Córdoba. Ante el avance de casos, las autoridades judiciales buscan esclarecer las causas y ya piensan en un posible "reto viral" de TikTok detrás de cada una de las salvajes amenazas que se vienen realizando en instituciones educativas de toda la Argentina, desde hace, al menos, más de dos semanas.

La sospecha surge porque casi todas las amenazas de tiroteos son para los días martes, miércoles y jueves. Cada uno de los colegios puso en marcha protocolos de seguridad y se han alertado a las familias de los alumnos para que estén al tanto de los operativos de emergencia. Los investigadores intentarán determinar si el accionar de estos adolescentes busca generar pánico en la comunidad educativa de manera intencional, germinada en comunidades virtuales como "True Crime Community".

Cada uno de los sucesos antes mencionados está en manos de la Justicia, que dispuso la puesta en marcha de allanamientos en diversos sitios. Pero la investigación no analiza los hechos como aislados; el foco también está puesto en el accionar de la denominada red virtual "True Crime Community". Se trata de un grupo digital que promueve la violencia y pondera masacres escolares como la ocurrida en el Instituto Columbine en Estados Unidos en 1999.

De hecho, se confirmó que el adolescente santafesino que asesinó a su compañero Ian Cabrera y un joven del colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi, que amenazó vía WhatsApp a sus compañeros de curso diciendo que "los iba a matar a todos", pertenecían a esta subcultura que funcionaba a través de la plataforma Discord con avatares y nombres ficticios.