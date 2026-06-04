La historia paranormal detrás de la estación fantasma del subte porteño

Entre las estaciones Congreso y Plaza Miserere de la línea A del subte de Buenos Aires existe un lugar que alimenta leyendas desde hace más de siete décadas. Se trata de Pasco Sur, una estación clausurada que todavía puede verse fugazmente desde las ventanillas de los trenes y que es considerada por muchos como la estación fantasma más famosa de la Ciudad.

Su cierre, ocurrido en 1951 como parte de una reorganización operativa de la línea, dio origen a numerosos relatos sobre presencias extrañas, accidentes ocultos y fenómenos paranormales que aún hoy forman parte del folclore urbano porteño.

La leyenda paranormal que rodea a la antigua estación de subte Pasco Sur

Una de las historias más difundidas sostiene que, durante la construcción de la línea A entre 1910 y 1913, dos obreros italianos habrían muerto tras el derrumbe de una estructura dentro del túnel. Según la leyenda, el accidente fue ocultado y las almas de los trabajadores quedaron atrapadas bajo tierra. Algunos pasajeros afirman haber visto figuras humanas o siluetas en el tramo donde se encuentra la estación abandonada.

Otra versión habla del fantasma de una mujer vestida de novia que habría terminado con su vida arrojándose a las vías tras ser abandonada antes de casarse. Con el paso de los años, este relato se convirtió en uno de los mitos más conocidos del subte porteño.

Las historias también incluyen apariciones registradas por trabajadores nocturnos y supuestos avistamientos de figuras que desaparecen al acercarse. Sin embargo, ninguno de estos hechos cuenta con pruebas verificadas.

Más allá de las leyendas, lo que sí es real es que gran parte de la estructura original permanece intacta. Los andenes, revestimientos y elementos constructivos de principios del siglo XX todavía se conservan detrás de los muros que la separan de la red activa.

Esa combinación de abandono, visibilidad parcial y falta de acceso público convirtió a Pasco Sur en uno de los sitios más misteriosos del subte porteño, un lugar donde la historia y las leyendas continúan viajando por los túneles de Buenos Aires.