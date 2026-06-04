Elecciones en Perú: ¿Cuáles son las principales propuestas de Roberto Sánchez? (Foto: AP)

El próximo domingo 7 de junio será la segunda vuelta en Perú y el candidato izquierdista Roberto Sánchez se enfrentará a su par derechista Keiko Fujimori por la presidencia. El líder de Juntos por el Perú tiene una intención de voto del 33,74% y quedaría en segundo lugar, de acuerdo a las encuestas.

Elecciones en Perú 2026: estas son las propuestas de Roberto Sánchez

El candidato Roberto Sánchez se manifiesta crítico de la situación actual en Perú y apunta especialmente contra la dependencia económica, la corrupción institucional y la desigualdad social que afecta especialmente a las zonas rurales. De cara a las elecciones presidenciales, el plan de gobierno que impulsa Sánchez para el período 2026 y 2031 cuenta con las siguientes propuestas:

1. Nuevo pacto democrático

Considera clave "refundar la democracia" con un pacto social que consolide en la Constitución un Estado al servicio de la gente y no de pequeños grupos de poder. Que establezca una reforma política y lucha frontal contra la corrupción. Que, además, descentralice el poder otorgándole más decisiones a las regiones y municipios.

El candidato de izquierda buscará la presidencia en la segunda vuelta el próximo 7 de junio

2. Economía productiva y empleo digno

A nivel económico, sostiene la necesidad de apostar por la industria nacional, la agricultura familiar y las MYPE. Entre sus propuestas, plantea créditos baratos y apoyos técnicos. También una transición ecológica justa con empleo verde y valor agregado nacional.

3. Derechos sociales para vivir bien

El candidato de izquierda considera la salud, educación, cuidados y protección social como derechos efectivos en los que niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores deben tener prioridad. Por eso, propone una salud pública universal con enfoque territorial y comunitario; educación pública gratuita y de calidad, de inicial a superior.

Además, busca incorporar un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca el trabajo de las mujeres.

4. Territorio y soberanía nacional

Bajo el lema "Un Perú soberano, protagonista de la integración latinoamericana", Sánchez remarca la necesidad de que el país proteja sus bosques, agua y biodiversidad, que integre Andes, Amazonía y Costa, y que defienda la soberanía en la región. Para eso busca el ordenamiento territorial, con ciudades más seguras y sostenibles, el desarrollo regional endógeno con cadenas productivas territoriales y la integración en la región con relaciones de cooperación.