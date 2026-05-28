Director general de OMS se dirige al Congo mientras brote de ébola pone a prueba la capacidad de respuesta

UNICEF y ECHO envían suministros médicos a la República Democrática del Congo para contener el brote de ébola.

El ​director de la Organización Mundial de la Salud viajó el jueves a la República Democrática del Congo, donde un brote ‌de ébola —el tercero más ‌grande registrado— está superando la capacidad de respuesta internacional.

Las autoridades sanitarias del Congo y de los países vecinos se apresuran a contener el último brote de la rara cepa Bundibugyo, para la que no existe vacuna ni tratamiento.

La respuesta, que depende de la identificación y el aislamiento de posibles casos para controlar la propagación de la ​enfermedad, lleva semanas, ⁠si no meses, de retraso, y la OMS ha declarado ‌una emergencia de salud pública de importancia internacional.

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"Este país ⁠ha vencido al ébola en 16 ocasiones. ⁠La decimoséptima no será diferente. Pero debemos actuar ahora, juntos", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

AUMENTO DE ⁠LAS PRUEBAS

Tedros tiene previsto llegar a Kinshasa el jueves y ​luego viajará a la provincia de Ituri, ‌en el noreste del Congo, donde ‌se notificaron los primeros casos de ébola y el virus ⁠lleva semanas circulando.

Además de enfrentarse a la escasez de suministros, los médicos de la zona también se enfrentan a ataques contra sus instalaciones provocados por la negación de la enfermedad por parte de ​algunos sectores ‌de la población congoleña.

Se han registrado 1.077 casos sospechosos de los cuales 121 han sido confirmados, según las últimas cifras de la OMS, que también revelaron 246 muertes sospechosas por ébola y 17 fallecimientos confirmados.

Los expertos en salud ⁠han advertido de que es probable que el número real de casos y muertes sea mucho mayor.

La OMS declaró el jueves que estaba ampliando las pruebas en el Congo en colaboración con la organización nacional de investigación médica del país.

La MONUSCO, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo, declaró que el jueves ‌había enviado algo menos de cinco toneladas de material médico a Ituri, el último de una serie de vuelos para entregar suministros.

Sin embargo, tres responsables humanitarios implicados en la respuesta al ébola en el Congo afirmaron que las continuas restricciones a los vuelos con origen y ‌destino en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, estaban obstaculizando las operaciones.

Un responsable humanitario señaló que, a pesar de haber prometido conceder ‌exenciones ad hoc ⁠a los trabajadores humanitarios, el Ministerio de Transporte no las estaba tramitando.

El Gobierno congoleño no respondió de inmediato ​a una solicitud de comentarios sobre las restricciones de vuelo.

(Reportaje de Emma Farge en Ginebra y Giulia Paravicini en Nairobi; redacción de David Lewis; edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)