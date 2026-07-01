Descubrimiento increíble: encuentran edificio tolteca gigante y lápidas con antiguos dioses grabados en México

Descubrimiento increíble: encuentran edificio tolteca gigante y lápidas del Siglo XII (Foto: INAH)

Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un hallazgo clave para la historia de Sudamérica: descubrió los restos de una estructura de élite tolteca y dos lápidas talladas con las figuras de deidades antiguas.

En concreto, los restos se encontraban ubicados a unos 100 metros de la zona arqueológica de la antigua ciudad de Tollan Xicocotitlan, hoy conocida como Tula, en el estado mexicano de Hidalgo. El descubrimiento fue posible gracias a un salvamento arqueológico ligado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas en la zona.

Así son los descubrimientos toltecas hallados en México

La estructura es de casi 40 por 80 metros y está decorada con chalchihuites, es decir, cuentas de piedra verde asociadas al poder. Además, los especialistas encontraron dos lápidas talladas que originalmente habrían pertenecido a la Pirámide B, hogar de los famosos Atlantes de Tula: una con la imagen del dios Tlahuizcalpantecuhtli y otra con la figura de un felino.

(Foto: Captura INAH)

Además, se encontró un área de entierros infantiles, había seis niños -de entre 1 y 6 años- colocados como ofrenda bajo el piso de una vivienda. También había objetos como vasijas, punzones de hueso, cuentas de concha y figurillas, fechados entre 1100 y 1521 d.C.

¿Cuál es la importancia del reciente descubrimiento?

Si bien los hallazgos son piezas de la historia arqueológica de México y del mundo, específicamente la lápida del felino resultó clave: permitió confirmar que la procesión de coyotes y felinos documentada a mediados del siglo XX por el arqueólogo Jorge R. Acosta rodeaba por completo la Pirámide B, y no solo uno de sus costados.

Según Luis Gamboa Cabezas, arqueólogo a cargo del proyecto, el hallazgo evidencia un caso de autolegitimación donde grupos de la periferia habrían tomado símbolos del antiguo poder tolteca para reafirmar su identidad en un momento en que el centro ceremonial ya había perdido parte de su carácter sagrado.

Las lápidas fueron claves para (Foto: Captura INAH)

Qué pasará con los restos históricos encontrados

Cada pieza recuperada en campo se trasladó a la ZAT, donde será limpiada, clasificada y registrada en las bases de datos del INAH antes de quedar disponible para futuras investigaciones o, eventualmente, para exhibición pública.

Los vestigios arquitectónicos, una vez consolidados, serán cubiertos con geotextil y capas de tierra para garantizar su preservación a largo plazo. El INAH también llegó a un acuerdo con la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo para que el área con vestigios quede reservada a construcciones de bajo impacto que no comprometan las estructuras toltecas.