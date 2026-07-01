El ejército estadounidense despliega a más de 900 efectivos en Venezuela para responder a terremotos

FOTO DE ARCHIVO: Equipos estadounidenses desplegados para colaborar en las operaciones de socorro tras los terremotos en Venezuela

El ejército ​estadounidense ha establecido una sólida presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela y sus alrededores para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria, con más de 900 efectivos dentro del país y otros 800 aproximadamente en Puerto ‌Rico y Curazao, según declaró a Reuters el ‌general estadounidense de mayor rango para América Latina.

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que las fuerzas estadounidenses habían participado en operaciones de búsqueda y rescate, ayudado a reactivar el aeropuerto y movilizado recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos de la semana pasada.

Añadió que el ejército estadounidense también había desplegado al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela, lo que, junto con una unidad especializada ubicada en Miami, está reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas.

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"Estamos utilizando algunos de los mismos ​recursos que podríamos usar para rastrear ⁠amenazas hemisféricas, ahora para asegurar que las carreteras estén abiertas y que sepamos dónde están los edificios dañados", dijo ‌Donovan, y agregó que a veces a las autoridades venezolanas les puede resultar más difícil ⁠captar esa información estando a nivel del "terreno".

Se trata de un giro ⁠inesperado para el ejército estadounidense, que el 3 de enero llevó a cabo una redada para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Maduro niega haber cometido delito alguno.

El ⁠mes pasado, el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque que acabó con la vida del líder de ​la banda carcelaria venezolana Tren de Aragua, una acción realizada en coordinación con ‌las autoridades venezolanas.

"El 3 de enero no fue hace tanto ‌tiempo. Y piensen en cómo ha evolucionado esta relación", dijo Donovan.

Venezuela fue sacudida el miércoles pasado por dos ⁠terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con menos de un minuto de diferencia, que derribaron edificios y dejaron a miles de personas atrapadas bajo los escombros.

Con las posibilidades de supervivencia disminuyendo por cada hora que pasa, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, dijo que hasta el mediodía del martes, en el sexto día de las labores ​de rescate, solo se ‌ha rescatado a un superviviente: un niño de 3 años. Sin embargo, las labores de rescate continúan.

Donovan afirmó que los marines estadounidenses fueron los primeros en llegar al terreno para ayudar a los rescatistas a remover los escombros en busca de supervivientes. El ejército estadounidense facilitó el traslado aéreo de civiles, entre ellos rescatistas de Fairfax, Virginia, quienes publicaron el fin de semana un video del rescate de una ⁠madre y su bebé de nueve meses.

Según explicó, la operación en su conjunto es muy compleja desde el punto de vista logístico, y se centra en garantizar que la ayuda internacional vital no se acumule en los puntos de entrada.

"Porque ahí es donde estos eventos a veces pueden salir mal. Se trae demasiado material y no se cuenta con la logística necesaria para luego trasladar (la ayuda) a las zonas afectadas", dijo Donovan.

El gobierno venezolano ha sido criticado por no haber actuado con mayor rapidez para enviar maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate, dejando a los residentes a su suerte, utilizando sus manos, palas ‌y cuerdas mientras se esforzaban por encontrar a sus familiares en los cruciales primeros días posteriores al desastre.

El sábado, la televisión estatal mostró maquinaria pesada de construcción removiendo escombros de ladrillos y hormigón en algunos lugares. Los residentes dijeron que equipos de rescate extranjeros les habían ayudado a recuperar cadáveres.

Al ser preguntado sobre la frustración que existe en Venezuela respecto a la respuesta del gobierno, Donovan se mostró cauto, pero reconoció que Caracas estaba lidiando con décadas anteriores de mala gestión que habían "arruinado ‌prácticamente la infraestructura del país".

Según ha declarado, la escasez de medicamentos y de personal hospitalario puede agravar la frustración.

Donovan declinó especular sobre la duración de la misión militar estadounidense en Venezuela, remitiéndose al Departamento de Estado de Estados Unidos, que lidera la misión ‌de ayuda humanitaria general. Sin embargo, ⁠afirmó que el ejército estadounidense no se estaba preparando para una misión prolongada sobre el terreno con las tropas enviadas para apoyar las labores de socorro.

"No se habla de quedarse", dijo ​Donovan. "Esto es lo que hacemos (en operaciones de socorro)... Nos vamos cuando terminamos".

Aun así, Donovan expresó su esperanza de que los esfuerzos estadounidenses pudieran fortalecer los lazos militares de Estados Unidos con Venezuela.

"Si esto abre la puerta a una mejor relación entre los militares, por supuesto que estaremos listos para seguir adelante", dijo.

Con información de Reuters