El truco para compartir videos sin que YouTube te conecte con desconocidos

Quienes reciban el enlace pueden ver información del canal del emisor.

YouTube comenzó a implementar una nueva función de Mensajes que busca que los usuarios compartan y comenten videos sin salir de la plataforma. La herramienta permite iniciar conversaciones con personas a las que se les envían enlaces mediante aplicaciones como WhatsApp o Telegram, aunque esta característica también puede generar dudas sobre la privacidad.

Para quienes prefieren seguir compartiendo videos sin establecer un vínculo dentro de YouTube, existe una opción para desactivar esta función. De esa manera, al abrir un enlace recibido desde otra aplicación no se iniciará automáticamente una conversación entre ambos usuarios.

La nueva herramienta fue diseñada para que los usuarios puedan conversar sobre cualquier contenido, desde un videoclip musical hasta un tutorial o un Short, directamente dentro de YouTube. Para lograrlo, la plataforma permite generar un enlace de invitación que puede enviarse a través de aplicaciones de mensajería externas.

Sin embargo, quienes reciban ese enlace podrán ver información del canal de la persona que lo compartió, como el nombre, el identificador y la imagen de perfil. Además, al abrir el video podrán iniciar una conversación mediante la función de Mensajes de YouTube.

Cómo evitar que YouTube te conecte con otros usuarios

Si no querés que esto ocurra, YouTube ofrece una configuración específica para impedirlo. Solo hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de YouTube.

Ingresar en Configuración .

. Acceder a la sección Privacidad .

. Buscar la opción Visibilidad del canal en enlaces compartidos .

. Desactivarla.

La propia plataforma explica que esta función muestra el nombre del canal, el identificador y la foto de perfil a las personas que abran enlaces compartidos fuera de YouTube. Al deshabilitarla, la experiencia vuelve a ser la habitual y quienes reciban un video mediante WhatsApp, Telegram u otra aplicación simplemente podrán reproducirlo, sin que se cree una conexión automática ni se inicie un chat dentro de YouTube.

Al deshabilitar la función, quienes reciban un video simplemente podrán reproducirlo, sin que se cree una conexión automática.

Una apuesta para que las conversaciones se queden en YouTube

Con esta novedad, YouTube busca reducir la necesidad de que los usuarios copien enlaces y continúen las conversaciones en aplicaciones de terceros. La intención es que tanto el descubrimiento del contenido como el intercambio de mensajes se realicen dentro de la misma plataforma.

No obstante, la posibilidad de desactivar la visibilidad del canal permite mantener un mayor control sobre la privacidad y decidir si cada video compartido puede convertirse, o no, en el inicio de una nueva conversación.