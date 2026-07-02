El truco definitivo para saber cada cuánto tiempo tenés que cambiar la clave del WiFi

Cambiar la contraseña del WiFi cada dos o tres meses es una de las formas más efectivas de proteger la red doméstica frente a accesos no autorizados. Esta simple medida ayuda a evitar que personas ajenas utilicen la conexión, reduce el riesgo de robo de información y mejora el rendimiento de internet al limitar el acceso únicamente a los dispositivos autorizados.
Además de reforzar la seguridad, actualizar la clave de manera periódica protege los datos personales y financieros que circulan por la red. Los especialistas advierten que mantener la misma contraseña durante mucho tiempo facilita los intentos de acceso por parte de vecinos o ciberdelincuentes, especialmente si la clave ya fue compartida o es fácil de adivinar.
Por qué es importante renovar la clave del WiFi
Modificar la contraseña con frecuencia agrega una capa extra de protección frente a posibles ataques. El robo de identidad mediante redes WiFi comprometidas continúa siendo una amenaza, por lo que una contraseña robusta y actualizada puede marcar la diferencia.
Otro beneficio es que permite desconectar automáticamente aquellos dispositivos que alguna vez tuvieron acceso a la red, pero que ya no deberían seguir conectados. De esta manera, el ancho de banda queda reservado para los equipos autorizados y se reducen posibles problemas de velocidad o estabilidad.
Cómo crear una contraseña más segura
No alcanza con cambiar la contraseña: también es fundamental que sea difícil de descifrar. Los especialistas recomiendan utilizar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, evitando datos personales como nombres, fechas de nacimiento o direcciones.
También aconsejan no reutilizar la misma clave en otros servicios o cuentas, ya que una filtración de datos podría comprometer tanto la red WiFi como otras plataformas.
Por último, es importante actualizar la contraseña cada vez que se comparta con visitas, técnicos o cualquier persona ajena al hogar. Esta práctica reduce las posibilidades de que alguien conserve acceso a la red sin autorización.
Aunque cambiar la clave del WiFi puede parecer una tarea menor, hacerlo de forma periódica contribuye a mantener la privacidad, mejorar el funcionamiento de la conexión y minimizar el riesgo de sufrir accesos indebidos. Incorporar este hábito como parte del mantenimiento de la red puede evitar inconvenientes tanto de seguridad como de rendimiento.