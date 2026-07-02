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El truco definitivo para saber cada cuánto tiempo tenés que cambiar la clave del WiFi

Actualizar la clave de acceso protege datos personales y financieros y limita el número de dispositivos conectados a solo los autorizados.

02 de julio, 2026 | 19.51

Cambiar la contraseña del WiFi cada dos o tres meses es una de las formas más efectivas de proteger la red doméstica frente a accesos no autorizados. Esta simple medida ayuda a evitar que personas ajenas utilicen la conexión, reduce el riesgo de robo de información y mejora el rendimiento de internet al limitar el acceso únicamente a los dispositivos autorizados.

Además de reforzar la seguridad, actualizar la clave de manera periódica protege los datos personales y financieros que circulan por la red. Los especialistas advierten que mantener la misma contraseña durante mucho tiempo facilita los intentos de acceso por parte de vecinos o ciberdelincuentes, especialmente si la clave ya fue compartida o es fácil de adivinar.

Por qué es importante renovar la clave del WiFi

Modificar la contraseña con frecuencia agrega una capa extra de protección frente a posibles ataques. El robo de identidad mediante redes WiFi comprometidas continúa siendo una amenaza, por lo que una contraseña robusta y actualizada puede marcar la diferencia.

Otro beneficio es que permite desconectar automáticamente aquellos dispositivos que alguna vez tuvieron acceso a la red, pero que ya no deberían seguir conectados. De esta manera, el ancho de banda queda reservado para los equipos autorizados y se reducen posibles problemas de velocidad o estabilidad.

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Cómo crear una contraseña más segura

No alcanza con cambiar la contraseña: también es fundamental que sea difícil de descifrar. Los especialistas recomiendan utilizar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, evitando datos personales como nombres, fechas de nacimiento o direcciones.

También aconsejan no reutilizar la misma clave en otros servicios o cuentas, ya que una filtración de datos podría comprometer tanto la red WiFi como otras plataformas.

Mantener la misma contraseña durante mucho tiempo facilita los intentos de acceso.

Por último, es importante actualizar la contraseña cada vez que se comparta con visitas, técnicos o cualquier persona ajena al hogar. Esta práctica reduce las posibilidades de que alguien conserve acceso a la red sin autorización.

Aunque cambiar la clave del WiFi puede parecer una tarea menor, hacerlo de forma periódica contribuye a mantener la privacidad, mejorar el funcionamiento de la conexión y minimizar el riesgo de sufrir accesos indebidos. Incorporar este hábito como parte del mantenimiento de la red puede evitar inconvenientes tanto de seguridad como de rendimiento.

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