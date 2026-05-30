La candidata para todo escenario: Bullrich desafía al PRO en la Ciudad mientras activa su agenda en el interior con un viaje a Mendoza

En medio de las especulaciones sobre su armado electoral en la Capital, Patricia Bullrich decidió recuperar el eslogan que desde comienzos de este año es utilizado con periodicidad por el Gobierno porteño. “Ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos”, lanzó en redes a comienzos de semana y una búsqueda avanzada en X confirma que, al menos, lo comenzó a utilizar a principios de 2024. El destino electoral de la senadora para el próximo año todavía es un misterio pero, por lo pronto, los puentes con el Gobierno porteño siguen estando, como así también la posibilidad de no lograr un acuerdo y encarar una competencia feroz.

Desde el gobierno porteño aseguran que Jorge Macri y la actual senadora siempre mantuvieron buen diálogo y sintonía. Una posición cordial frente a los cada vez más repetidos tuits de la exministra sobre la gestión porteña. Sobre la última observación (que giró en torno al fin de los piquetes en la CABA y a quién era el verdadero responsable de ese logro, si la administración local o nacional), en Uspallata se interpretó que el mensaje de la senadora le dio visibilidad gratuita a la campaña del PRO porque, además, “los vecinos de la Ciudad saben que la 9 de Julio la mantiene libre de piquetes la Policía de la Ciudad y no las fuerzas federales”.

Por lo pronto, Bullrich tiene varias opciones sobre la mesa: puede quedarse en el Senado, donde tiene mandato hasta 2031; puede competir por la Ciudad o puede saltar a una fórmula presidencial, liderándola o acompañando. Se espera que esa decisión la puedan tomar en conjunto tanto ella como Karina Milei, llegado el caso. El mes elegido para empezar a analizar el escenario electoral es noviembre.

En caso de ser candidata, la relación con el PRO variará según la dirección de la boleta: de lograr un acuerdo con el macrismo, la cara de Bullrich no formará parte de una lista que compita por la Ciudad, lo que abriría la puerta a una postulación nacional. De bajar a la CABA, el entendimiento no parece ser posible. Mucho de eso dependerá de cómo llegue el gobierno central. Si la economía no repunta y la imagen presidencial continúa su caída, su figura puede ser útil en una contienda nacional. Si todo marcha viento en popa, puede serlo en el armado local. Por ahora, en el entorno de Mauricio Macri rechazan que haya algún tipo de contacto o plan de convergencia con ella.

La senadora tiene previsto viajar este martes a Mendoza, el inicio de una agenda cargada que la llevará de gira por el país, la Ciudad y el exterior. Será un viaje exprés, de solo unas horas, y no habrá foto con el gobernador Alfredo Cornejo quien para esa fecha estará regresando de un viaje por el exterior. En tanto, la legisladora será parte de un seminario de ciberseguridad donde se espera que sus palabras funcionen como cierre de la jornada, para luego volver a la Capital Federal. Más allá del desencuentro, aseguran que la dirigenta y el mandatario mantienen un excelente vínculo, tan es así que en 2023 ambos sonaron como parte de una misma fórmula presidencial. También por esas mismas horas se espera que la senadora participe de un evento de alto voltaje en la Embajada de Italia.

El que sí tuvo su foto con Cornejo fue Macri, que estuvo en Mendoza apenas diez días antes que su exministra de Seguridad. El presidente del PRO se reunió con el gobernador, con quien cenó en un bodegón, y antes se mostró junto a Ulpiano Suárez con quien viene charlando desde hace algún tiempo. Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo y la figura destacada por el líder amarillo durante su visita, aseguró al portal El Sol que “hay que construir buenos equipos. Si me preguntás cuál sería mi mejor aporte, sería colaborar para la construcción de un buen equipo y que Mendoza tenga un rumbo claro y sostenido en el tiempo“.

En tierras mendocinas, este martes Bullrich cerrará la White Hat Conference 2026: Ciberseguridad y Prevención del Delito Digital – Construyendo preparación global para megaeventos, un encuentro que se realizará del 1 al 3 de junio y reunirá a especialistas, instituciones y referentes del ámbito público, privado y académico para reflexionar sobre los desafíos de la seguridad en entornos digitales. Durante las tres jornadas se abordarán ejes temáticos como ciberamenazas emergentes, protección de infraestructuras críticas, investigación del cibercrimen, inteligencia aplicada a la seguridad digital, cooperación internacional y modelos de respuesta ante escenarios que concentran múltiples riesgos tecnológicos y demandan estrategias coordinadas a nivel global.

La conferencia se realizará en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza, y es organizada de manera conjunta por el Gobierno provincial, CLICLEX, y el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity de Boston University. Se espera que el evento tenga un alcance estimado en 70 países y la presencia de disertantes provenientes de más de 15 naciones con un formato presencial y virtual que permite ampliar la participación.

Para esa misma fecha se celebrará el Día de Italia, dos jornadas atravesadas por distintos eventos. El martes 2 de junio será el Día de la República Italiana, mientras que el miércoles 3 se celebrará el Día del Inmigrante Italiano. El Consulado General de ese país en Buenos Aires y el Teatro Coliseo presentarán, por esa conmemoración, al cantautor y compositor italiano Max Gazzè, quien se presentará el viernes junto al Ensamble Sin Fin en el exclusivo concierto Musicae Loci. Además, como suele haber eventos más reservados directamente en la Embajada, junto a figuras políticas de primer nivel, se espera que Bullrich sea de la partida de los festejos.