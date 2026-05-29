Hablaron los abogados del papá de Agostina Vega: "Barrelier sigue siendo el único imputado"

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el pasado sábado 23 de mayo cerca de las 22 en la provincia de Córdoba. Desde entonces, es intensamente buscada por la policía y el Ministerio de Seguridad provincial; luego de que se diera la intervención de la Justicia en una causa con un único detenido: Claudio Barrelier, de 33 años. El sujeto es sospechoso de la desaparición ya que fue la última persona con la que tuvo contacto la menor.

Mientras las autoridades policiales montaron un amplio operativo de rastrillaje en el barrio Ampliación Ferreyra, donde Barrelier habría estado antes y luego de la desaparición de Agostina, los abogados del papá de la nena publicaron un comunicado en el que sostuvieron que se ordenó el levantamiento del secreto de sumario de la causa.

"Se ordenó el levantamiento del secreto de sumario, pero aún no se hizo efectivo en el sistema", indicaron. Y agregaron: "Estamos expectantes para poder acceder a toda la prueba recabada hasta el momento. Hoy se realizaron allanamientos y un importante despliegue operativo. Toda la fuerza provincial está trabajando en la búsqueda".

Por otro lado, los letrados remarcaron que el epicentro de la búsqueda de Agostina es Córdoba y que, por el momento, no se ha hallado ningún rastro del paradero de la menor pero descartaron que haya salido del país. "Agostina aún no ha sido hallada. Continúan las tareas de búsqueda y las medidas investigativas", expresaron.

Sobre el video que trascendió en las últimas horas y en el que se puede ver a una joven ingresando a la casa de Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo al 800 en el barrio de Cofico, los abogados pudieron confirmar que se trata de Agostina.

Así, desmintieron la versión del sospechoso que había asegurado que la persona que entraba a su vivienda era en verdad su hija.

Quién es Claudio Barrelier, el sospechoso de la desaparición de Agostina Vega

Hasta el momento, Claudio Barrelier es el único detenido en la causa que investiga la desaparición de la adolescente de 14 años. La imputación, actualmente, es por "privación ilegítima de la libertad calificada" pero podría cambiar su calificación en las últimas horas.

Barrelier es un empleado municipal que se desempeñaba como Agente de Tránsito en la provincia de Córdoba. Según consta por el testimonio de Melisa Heredia, madre de la nena, se conocían de diversos encuentros deportivos barriales.

En diálogo con la prensa, la mujer pidió a quien tenga a Agostina que "la devuelva" y apuntó contra el detenido: "Mi hija confiaba en él". La hipótesis de la abogada de la madre es que el hombre la habría llevado a su casa "engañada" y luego la habría trasladado a otro lugar.

Durante la tarde de este viernes, el fiscal Raúl Garzón dispuso que Barrelier amplíe su indagatoria y rápidamente fue trasladado a los Tribunales.

Mientras tanto, familiares y amigos marchan y piden por la aparición con vida de la adolescente. Melisa, su mamá, encabeza la movilización. "Me dijo el fiscal que iban a dar vuelta esta ciudad para encontrar a mi hija. Sé que lo está haciendo, me lo prometió y sé que la va a encontrar. Necesito que aparezca, que el que la tenga me la devuelva", dijo antes de descompensarse.

Asimismo, su abuelo Miguel agregó: "Nos vamos a quedar hasta que aparezca alguien que nos dé respuestas" y aseguró que marcharán todos los días que sean necesarios de ahora en adelante. "Tengo la esperanza de que mi nieta está viva, son sensaciones encontradas. Estoy parado y fuerte por mi nieta, no me puedo desplomar", sentenció.