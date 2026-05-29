Un histórico estudio descubrió el rol vital que tienen las orcas abuelas: qué hacen por sus nietos

Un colosal animal marino es la abuela menos pensada: viven más tiempo para proteger a sus nietos.

Las abuelas no son exclusivas de los seres humanos. Al parecer, un colosal animal marino le daría tanta importancia a estas como las personas. Científicos se encargaron de analizar la población de orcas durante décadas en el noroeste del Océano Pacífico, y descubrieron algo fascinante: "Las orcas jóvenes con abuelas tenían más probabilidades de sobrevivir que las que no las tenían", comparten desde National Geographic.

Siguiendo esta línea, desde el medio de ciencia explican que "el riesgo de muerte de una cría aumentó drásticamente durante los dos años posteriores al fallecimiento de su abuela". Esto sería producto de que "las sociedades de orcas (también conocidas como ballenas asesinas) son matriarcales", por lo que, "es probable que estas hembras mayores posean conocimientos cruciales sobre los recursos alimenticios que pueden significar la vida o la muerte para sus congéneres".

Las orcas abuelas: cómo cuidan a sus nietos

Dan Franks, ecólogo evolutivo de la Universidad de York en el Reino Unido, es el principal autor del estudio. Según el mismo, "el mayor conocimiento y el liderazgo de las orcas abuelas, especialmente en tiempos difíciles, están ayudando a las crías". En este sentido, explica que: "La muerte de una abuela posmenopáusica tiene un impacto desproporcionado en su grupo familiar".

Las orcas son animales matriarcales, donde las abuelas cumplen un rol fundamental en la supervivencia del grupo.

En un contexto donde los datos sobre orcas escasean, este hallazgo es considerado un puntapié fundamental para continuar con la preservación de la especie, que se enfrenta a la "exposición a sustancias químicas tóxicas como los PCB, la disminución de las poblaciones de su principal presa, el salmón chinook , y la contaminación acústica provocada por los buques contribuyen a su desaparición", detalla NatGeo.

Para conocer el efecto de las abuelas en la prevalencia de los nietos, "el equipo analizó la tasa de supervivencia de 378 crías y descubrió que el riesgo de muerte era mayor cuando la abuela había dejado de reproducirse y cuando la cría era macho". Según hipotetiza Franks, "las orcas posmenopáusicas probablemente pueden dedicar más recursos a sus crías, lo que hizo que la muerte de las abuelas fuera especialmente devastadora".

"Sabemos que guían a su grupo familiar por las zonas de recolección, especialmente en tiempos de necesidad, y sabemos que comparten sus capturas de salmón con sus parientes más jóvenes", agrega el líder de la investigación, y concluye: "Pero sospechamos que hay más por descubrir".