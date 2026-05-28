Visitas guiadas para jubilados: paseos gratis por el ecoparque y el jardín botánico.

Los jubilados que quieran pasear por el Ecoparque o el Jardín Botánico Carlos Thays lo pueden hacer gratis y en compañía de una guía. La Subsecretaría de Ambiente junto a la Secretaría de Bienestar ofrecen visitas guiadas para personas mayores en distintas áreas pertenecientes a la Subsecretaría de Ambiente, como los mencionados pulmones verdes de la ciudad.

En el caso del Ecoparque, ubicado a metros de Plaza Italia y La Rural, los adultos mayores que se acerquen podrán disfrutar de un paseo entre la fauna y flora preservada, con la guía de educadores que cuentan la historia y datos biológicos de cada una de las especies presentes. Por su parte, el Jardín Botánico Carlos Thays, próximo al ex zoológico, cuenta con visitas guiadas pensadas especialmente para personas de la tercera edad, donde se enseña la diversidad de especies que habitan el predio y la importancia de su conservación.

Jubilados pueden acceder a visitas guiadas en el Ecoparque y el Jardín Botánico Carlos Thays.

Ambas actividades forman parte de programas del Gobierno de la Ciudad pensados para adultos mayores, quienes pueden disfrutar de diferentes atracciones porteñas sin tener que pagar. En este sentido, quienes quieran sumarse y conocer los horarios de las visitas guiadas deben contactarse con bienestarintegral@buenosaires.gob.ar.

Pase cultural: cómo conseguir el beneficio para ir gratis al cine, teatro y comprar libros

Además de las visitas guiadas por el Ecoparque y el Jardín Botánico, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece a jubilados y pensionados un pase cultural. Este beneficio consiste en un saldo para consumir en cines, teatros y comprar libros en diferentes librerías de la ciudad adheridas al programa. Asimismo, muchos de ellos cuentan con descuentos. Para poder acceder es necesario residir en la Ciudad, ser mayor de 60 años y cobrar una jubilación que no supere los 600 mil pesos.

Para poder solicitar el pase cultural hay que inscribirse de forma online en TAD (Trámites a Distancia), donde se deben cargar los documentos solicitados para completar el trámite. Asimismo, existe la posibilidad de hacer la gestión de manera presencial en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15 horas. Al llegar, los interesados tienen que anunciarse en recepción para recibir indicaciones. Una vez enviada la inscripción y revisada toda la documentación, las autoridades se comunicarán con el solicitante para confirmar el trámite y avanzar con la entrega del beneficio.