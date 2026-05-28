Siguen los problemas en El Trece.

Las versiones de internas en Es mi sueño vienen creciendo desde hace semanas, pero ahora una de sus protagonistas decidió hablar públicamente y mostrar cómo la afectan los rumores que circulan alrededor del ciclo de Guido Kaczka.

La figura que no pudo contener las lágrimas

La encargada de romper el silencio fue Natalie Pérez, quien actualmente ocupa el lugar de Jimena Barón en el jurado del programa. La artista brindó una entrevista a Intrusos y terminó visiblemente emocionada al hablar de las críticas que recibió en los últimos días.

Todo comenzó cuando el cronista le consultó por las declaraciones que habían surgido en distintos programas de espectáculos, donde se aseguraba que su relación con parte del jurado no atravesaba el mejor momento. Incluso se había instalado la versión de que algunos compañeros no estarían cómodos con su presencia.

Natalie Pérez salió hablar y se quebró.

Lejos de esquivar el tema, Natalie respondió con ironía. Al escuchar que la habían acusado de estar "agrandada", aseguró que justamente su psicóloga suele decirle que debería creerse más todo lo que logró en su carrera.

La cantante recordó que trabaja desde muy chica y destacó que lleva más de tres décadas construyendo una trayectoria artística. Sin embargo, aclaró que eso no tiene nada que ver con la imagen que algunos intentan instalar sobre ella.

A medida que avanzaba la entrevista, la emoción comenzó a ganarle terreno. Natalie habló del cariño que recibe en los lugares donde trabaja y aseguró que nunca tuvo conflictos con sus compañeros.

Natalie Pérez no pudo contener las lágrimas

“Es feo sentir que la gente cree que sos algo que no sos”, expresó entre lágrimas, en una de las frases que más repercusión generó después de la nota.

Pero detrás de ese descargo también aparece una historia más compleja. En los últimos días se conocieron detalles de una interna vinculada a las grabaciones del programa y a las ausencias de algunos integrantes del jurado.

Según trascendió en SQP, la decisión de frenar grabaciones por compromisos de Abel Pintos habría generado malestar dentro del equipo. El motivo es que cuando Jimena Barón necesitó ausentarse, la producción optó por reemplazarla, mientras que en el caso del cantante se habría tomado una decisión diferente.

Esa situación alimentó especulaciones sobre posibles favoritismos y terminó involucrando indirectamente a Natalie Pérez, quien quedó en el centro de una polémica que asegura no haber generado.

Por ahora, nadie dentro de la producción confirmó oficialmente la existencia de conflictos. Sin embargo, las declaraciones cruzadas y los rumores siguen creciendo alrededor de uno de los programas más exitosos de la televisión actual.

Mientras tanto, Natalie eligió responder con emoción y sinceridad. Y aunque intentó llevar tranquilidad, sus lágrimas dejaron en evidencia que la situación la afecta mucho más de lo que imaginaba.