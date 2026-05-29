La decisión de Boca sobre la oferta Trabzonspor turco por Milton Delgado

El volante tiene una propuesta formal para marcharse después del partido con U. Católica

El mercado de pases no se encuentra habilitado para habilitar la anotación de refuerzos, pero esto no le impide a los clubes poder negociar de manera formal la contratación de jugadores. Es por ello que Boca recibió de manera formal una propuesta del Trabzonspor de Turquía que pretende quedarse con la totalidad de la ficha de Milton Delgado para la segunda parte del año.

En la previa de la final frente a Universidad Católica en el marco de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize recibió una propuesta para que se pueda desprender de un volante central que es de gran utilidad para Claudio Úbeda. Uno que se formó en las divisiones inferiores y que de a poco comenzó a recolectar varios rendimientos de gran calidad.

Por ende, esto activó que el Trabzonspor de Turquía haga un ofrecimiento de 8 millones de euros para quedarse con el 100% de la ficha de Milton Delgado. Una que le dejará al club poco más de 6 millones, debido a que se deben descontar los impuestos que se aplican en la operación. Una cifra que se encuentra bastante lejos de las pretensiones de Juan Román Riquelme.

Es por ello que el club de La Ribera decidió considerar insuficiente a la oferta y señaló que el volante central seguirá dentro del plantel. Hay que recordar que dispone de contrato hasta el próximo 31 de diciembre del 2029 y se encuentra protegido por una interesante cláusula de 20 millones de dólares. Una que el club busca percibir en caso de sentarse a negociar un valor bastante cercano a la misma.

Sin embargo, no es el único interesado en Milton Delgado, debido a que el Besiktas de Turquía también lo tiene en carpeta, pero todavía no llevó a cabo un ofrecimiento formal. Pero la propuesta del otro club turco es una que permite conocer las condiciones que debe considerar al momento de iniciar una gestión. Solo queda que pasen los días para saber si se acercan o van por otra alternativa.

El duro mensaje de Nández a Boca: “Que se mueva”

Uno de los nombres que le interesan a Juan Román Riquelme para incorporar al plantel de Boca de cara a la segunda parte de la temporada es el de Nahitán Nández, que se encuentra sumando minutos en el fútbol árabe. Le manifestó a su entorno la necesidad de marcharse porque no estaría a gusto con el nivel de la liga a pesar de los ingresos económicos que entrega.

No obstante, hay un detalle que llega desde Uruguay. "Recibimos una propuesta de Al-Qadisiya para renovar el contrato de Nández porque el técnico quiere que continúe en el club. Tenemos otra oferta muy buena desde lo económico desde México”, señaló Pablo Bentancur. Las palabras expresan una intención de regresar al fútbol argentino, pero el Xeneize debe agilizar sus tiempos.

Aunque la ausencia de oferta por parte de Boca puede estar vinculada por el hecho de que su clasificación a octavos de finla de la Copa Libertadores no está asegurada. Un factor que va a marcar bastante la política de refuerzos en el mercado de pases.

