Nueva York limita el avance de ICE, mientras Trump compara a los inmigrantes con aliens

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que limitará las funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de un paquete de leyes que tendrá como objetivo "frenar el abuso de poder flagrante" de la fuerza en el Estado, para "proteger a la comunidad inmigrante".

En paralelo, la administración de Donald Trump endureció su discurso anti migrante con el lanzamiento de una web oficial que compara a los extranjeros con "aliens" infiltrados en Estados Unidos.

Días después de que ICE quedara en el centro de la polémica por el suicidio de un inmigrante venezolano en una de sus cárceles, la gobernadora Hochul anunció que limitará las intervenciones de la fuerza para que no puedan operar en los llamados "lugares sensibles", categoría en la que entrarán escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que exista una orden judicial de arresto.

Además, Hochul cuestionó con dureza la utilización de rostros cubiertos por parte de agentes de ICE y sostuvo que la práctica "no responde a necesidades operativas reales".

Según explicó, otras agencias federales como el FBI o la DEA no recurren de manera habitual a estos protocolos y acusó a los efectivos migratorios de utilizar esa estrategia para "intimidar y amenazar a la población". Por esa razón, anticipó que prohibirá de forma total el uso de máscaras o pasamontañas por parte de la fuerza durante operativos en el estado.

"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó Hochul durante un acto realizado junto a líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectadas por detenciones y deportaciones.

Trump se volvió a burlar de los inmigrantes y los comparó con los "aliens"

A la ofensiva política de Nueva York contra ICE coincidió con el lanzamiento por parte de la Casa Blanca de un sitio web llamado "Aliens.gov", donde el gobierno estadounidense muestra los lugares donde ICE lanzó operativos en el país a través de un mapa interactivo. Lo polémico está en la estética usada, que se inspira en la película de Star Wars para comparar a los inmigrantes con extraterrestres infiltrados en el país.

"Caminan entre nosotros, viven en nuestros barrios e interactúan con nosotros", afirma el mensaje de bienvenida de la web. Luego agrega que los inmigrantes "han comprado en las mismas tiendas" y "asistido a las mismas clases que nuestros hijos", y concluye: "No pertenecen aquí".

El portal también acusa a gobiernos anteriores y a miembros del Congreso de haber "acelerado la invasión" migratoria. "Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente", sostiene el mensaje en la web. Finalmente, la página presenta a Trump como el dirigente que "tuvo el coraje de contar la verdad", en línea con el endurecimiento de las políticas de control fronterizo y deportaciones masivas impulsadas durante su segundo mandato.