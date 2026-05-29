Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de U$S 36.000 millones

Desde que el gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones cambiarias para las personas físicas, en abril de 2025, la compra de dólares por parte de los ahorristas superó los U$S 36.000 millones. En ese período, las compras acumuladas alcanzaron los U$S 36.463 millones, mientras que las ventas totalizaron U$S 5.269 millones; lo que dejó un saldo neto favorable de U$S 30.759 millones.

Los datos surgen del último Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario elaborado por el Banco Central (BCRA). El documento muestra que abril volvió a registrar una fuerte participación de los pequeños ahorristas en el mercado oficial. Durante ese mes, las personas adquirieron divisas por un total bruto de U$S 2.727 millones y vendieron U$S 435 millones. En comparación con marzo, las compras aumentaron en U$S 364 millones, mientras que las ventas disminuyeron en US$ 31 millones.

Cuántas personas compraron dólares en abril

En términos de cantidad de operadores, cerca de 1,5 millones de personas compraron dólares durante abril, mientras que unas 750.000 realizaron ventas. El mayor volumen de adquisiciones desde la flexibilización cambiaria se registró en septiembre de 2025, cuando las compras alcanzaron los U$S 5.130 millones.

Pese a la eliminación del cepo para los individuos, las restricciones continúan vigentes para las empresas. Sobre este punto, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que levantar esas limitaciones no figura entre las prioridades actuales de la entidad. “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, afirmó durante la presentación de los estados contables del organismo.

En cuanto al desempeño del mercado cambiario durante abril, el Banco Central adquirió U$S 2.770 millones y realizó pagos netos por U$S 63 millones a través del Sistema de Pagos en Moneda Local (SML). Por su parte, los clientes y las entidades financieras vendieron U$S 1.717 millones y U$S 89 millones, respectivamente.

El sector privado no financiero registró un saldo vendedor neto de U$S 1.681 millones. Dentro de ese grupo, las mayores liquidaciones provinieron del complejo de oleaginosas y cereales, con U$S 2.482 millones, seguido por el resto de las actividades productivas, que aportaron U$S 2.451 millones.

En contraste, las personas humanas fueron compradoras netas por U$S 3.199 millones. La mayor parte de ese monto respondió a la adquisición de billetes por U$S 2.292 millones y a transferencias de divisas sin destino específico por otros U$S 583 millones.

Por último, el balance cambiario mostró un superávit de U$S 1.333 millones en la cuenta corriente. El resultado se explicó principalmente por los ingresos netos generados en el comercio de bienes, que aportaron U$S 2.946 millones, y por el ingreso secundario, con U$S 10 millones. Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los egresos registrados en las cuentas de ingreso primario (US$949 millones) y servicios (US$674 millones).

La cuenta financiera también cerró con saldo positivo, en este caso por U$S 1.048 millones, impulsada por los resultados favorables del sector financiero, el Gobierno nacional, el sector privado no financiero y otros movimientos netos.