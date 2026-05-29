La verdad de la milanesa: la historia detrás del error argentino que dio origen a la versión napolitana.

Napolitana parecería ser en honor a la ciudad de Nápoles, pero esta versión de la milanesa no es italiana, sino producto de un error en una cocina argentina. Fue en la década del 40 que en un restaurante llamado Napoli, frente al Estadio Luna Park en la avenida Corrientes, surgiría este plato que se convirtió en uno de los preferidos de los argentinos.

La leyenda cuenta que para tapar una milanesa quemada, el cocinero le agregó queso, jamón y tomate. Esa magia le significaría una sonrisa en el comensal y la posterior inclusión de la versión en el menú. Fue así que la milanesa napolitana se volvió la especialidad de Nápoli, un restaurante propiedad de Jorge La Grotta.

La milanesa napolitana surgió como un error en una cocina argentina.

Aunque no existen registros oficiales que comprueben cada detalle de esta historia, la versión se transmitió durante décadas y hoy forma parte de la cultura gastronómica porteña. Con el paso del tiempo, la milanesa napolitana dejó de ser simplemente una solución improvisada para convertirse en uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina.

La otra versión de la historia de la milanesa napolitana

Como ocurre con gran parte de los platos populares, existe más de una versión sobre el origen de la milanesa napolitana. Según cuentan, Grotta le habría dado las indicaciones al cocinero teniendo como inspiración la cotoletta alla milanese, pero sumando la salsa de tomate, el jamón cocido y queso gratinado.

La cotoletta alla milanese es un plato tradicional de la región de Lombardía, en Italia, especialmente asociado a la ciudad de Milán. Consiste en un churrasco de ternera empanado y frito en manteca, preparado con hueso y de manera bastante simple, sin salsa ni queso. Su origen se remonta varios siglos atrás y es considerada una de las antecesoras directas de la milanesa que luego se popularizó en distintos países gracias a la inmigración italiana.

La relación con la milanesa napolitana aparece justamente en esa herencia culinaria. Los inmigrantes italianos llevaron la idea de la carne empanada a la Argentina, donde el plato fue adaptándose al gusto local hasta derivar en nuevas versiones. Mientras la cotoletta mantiene una preparación clásica, sin ingredientes extras, la milanesa napolitana incorporó sabores típicos de la gastronomía argentina, como la salsa de tomate, el jamón y el queso, transformándose en una receta completamente distinta y con identidad propia.