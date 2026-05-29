El mejor alfajor del mundo es argentino, se produce en Córdoba y es furor entre los fanáticos del chocolate: dónde probarlo

Un alfajor producido en la provincia de Córdoba fue reconocido como el mejor del mundo por la plataforma gastronómica internacional Taste Atlas, que elabora rankings globales de comidas y productos tradicionales. El ranking, considerado uno de los principales referentes gastronómicos a nivel internacional, reúne productos y comidas típicas de más de 150 países y posicionó al clásico cordobés en el primer puesto entre 100 variedades de alfajores, tras una exhaustiva evaluación de expertos y usuarios.

La noticia sorprendió incluso dentro de la industria dulce argentina: se trata del alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno, una fábrica familiar originaria del valle de Traslasierra que logró ubicarse en el primer puesto entre los 100 productos que integraban la lista. Taste Atlas destacó especialmente el equilibrio de sabores, la calidad de los ingredientes y la experiencia general que ofrece el producto elaborado.

La empresa nació en 1982 en el valle de Traslasierra, al oeste de Córdoba, y desde entonces mantiene una producción que combina recetas artesanales con procesos industriales para garantizar calidad y uniformidad. Según los especialistas, Taste Atlas resaltó principalmente la textura cremosa del dulce de leche y el equilibrio logrado con la cobertura de chocolate semiamargo.

El relleno presenta un sabor lácteo intenso pero equilibrado sin una dulzura invasiva. A eso se suma una cobertura de chocolate que aporta un leve amargor y mejora la armonía general del producto. La combinación entre materia prima, textura y balance de sabores fue determinante para que el alfajor cordobés superara a productos europeos, asiáticos y norteamericanos dentro del ranking global. El reconocimiento no quedó solamente en manos de El Nazareno.

Los cinco mejores

El top cinco de Taste Atlas estuvo integrado exclusivamente por alfajores argentinos, consolidando al producto como uno de los grandes símbolos de la gastronomía nacional.

Las marcas mejor posicionadas fueron: El Nazareno; Guoli sabor Intenso Negro; La Olla de Cobre; Señor Alfajor de frambuesa y merengue; Alfajores Malfatti, un clásico marplatense. El resultado confirma el creciente prestigio internacional del alfajor argentino, un producto que forma parte del consumo cotidiano de millones de personas y que cada vez gana más espacio fuera del país.

Los sabores más famosos de El Nazareno

Aunque el alfajor de chocolate tradicional fue el que alcanzó el primer puesto mundial, la firma ofrece una amplia variedad de productos. Entre los sabores más populares se encuentran chocolate blanco, nougat, chocolate con naranja, chocolate con frambuesa, membrillo, higo y distintas versiones de hojaldre. Precisamente, este último ganó notoriedad años atrás por ser uno de los preferidos del papa Francisco.

Actualmente, El Nazareno cuenta con 13 sucursales: doce en distintas localidades de Córdoba y una en Merlo, San Luis. Entre sus puntos de venta más conocidos aparecen tiendas en Córdoba capital, Mina Clavero, Villa Carlos Paz, Nono, Cura Brochero, Río Cuarto y Villa Dolores.

Además, la empresa realiza envíos a todo el país a través de su tienda online. Los pedidos suelen llegar entre 48 y 72 horas en Buenos Aires, aunque en provincias más alejadas el tiempo de entrega puede extenderse hasta una semana.