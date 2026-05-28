ARCA: cómo acceder al reintegro de la cuota del monotributo

Cómo acceder al reintegro de dinero de ARCA para los monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un importante beneficio para los monotributistas: la devolución de una parte de la cuota como compensación por cumplir ciertos requisitos. Esta medida de la ex AFIP permite a miles de contribuyentes poder recuperar parte del dinero abonado mensualmente mediante un sistema destinado a personas que hayan realizado todos los pagos en tiempo y forma.

Cabe resaltar que el organismo no hace una devolución total de una cuota mensual, si no que reintegra únicamente el componente impositivo del monotributo y no se incluyen ni el dinero que se destina a la obra social ni los aportes previsionales.

Cómo acceder al beneficio de ARCA para los monotributistas

Uno de los puntos más importantes para acceder al reintegro es no haber tenido atrasos durante todo el año ya que la ex AFIP exige que las 12 cuotas mensuales hayan sido abonadas en tiempo y forma. La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito vinculada y que, si se pagó en término entre 6 y 11 meses, el reintegro por parte de ARCA podrá ser del 50 por ciento.

Hay que aclarar que este beneficio de la entidad solo aplica si se paga mediante débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito y si los pagos se acreditaron en la fecha de vencimiento original.

Las condiciones principales para acceder a la devolución del pago del monotributo son:

Haber realizado todos los pagos mensuales dentro de las fechas de vencimiento . ARCA aclara que regularizar cuotas atrasadas posteriormente no cuenta como cumplimiento. Además, las cuotas deben haberse abonado exclusivamente mediante débito automático o débito directo en cuenta bancaria. El sistema detecta automáticamente el método utilizado por cada contribuyente.

. ARCA aclara que regularizar cuotas atrasadas posteriormente no cuenta como cumplimiento. Además, las cuotas deben haberse abonado exclusivamente mediante débito automático o débito directo en cuenta bancaria. El sistema detecta automáticamente el método utilizado por cada contribuyente. Mantener todas las obligaciones fiscales al día, incluyendo el Domicilio Fiscal Electrónico activo, la emisión de factura electrónica y las recategorizaciones obligatorias realizadas correctamente cuando correspondía.

Para comprobar si la ex AFIP abonó el reintegro, solo hay que revisar la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta asociada al débito automático. No se necesita hacer ningún trámite, ya que, si se cumplieron los requisitos, el reintegro se deposita de forma automática.

Hay que tener en cuenta que si el reintegro se demora los contribuyentes deben revisar el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas" para verificar si el beneficio fue procesado o si quedó algún saldo pendiente que trabe la devolución.