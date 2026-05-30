Cloud Nails: así son las uñas elegantes y que no fallan para este otoño-invierno 2026.

Las Cloud Nails son las uñas definitivas en tendencia para este 2026, especialmente para las más clásicas, que prefieren ir a lo seguro y apostar por colores claros que se vean siempre limpios, elegantes y sofisticados.

Como su nombre lo indica, estas uñas transmiten la esponjosidad y suavidad de una nube. "Son tonos lechosos, blancos y acabados limpios", explica Fer, creadora de contenido beauty, quien asegura que van a ser la tendencia para este 2026.

Qué tienen de especial las Cloud Nails

La clave de las Cloud Nails está en su acabado translúcido y etéreo, que aporta luminosidad a las manos sin resultar llamativo. A diferencia de otros colores en tendencia que buscan destacar, esta manicura apuesta por la elegancia discreta y el efecto de uñas saludables, una de las estéticas más buscadas del momento.

Además, son extremadamente versátiles, ya que combinan con cualquier look y ocasión. Funcionan tanto para el día a día como para eventos más formales, y tienen la ventaja de que el crecimiento de la uña se nota menos que con esmaltes oscuros o colores intensos.

Uñas en tendencia para este 2026.

Otro de sus puntos fuertes es que favorecen a todos los tonos de piel. Los blancos lechosos, los rosas muy suaves y los tonos crema ayudan a crear un efecto delicado y pulido que estiliza visualmente las manos.

Si querés sumarte a esta tendencia, podés pedir en el salón esmaltes blancos translúcidos, tonos milk bath, rosa nube o acabados perlados muy sutiles. El resultado son unas uñas limpias, sofisticadas y atemporales que prometen convertirse en uno de los diseños favoritos de 2026.

Cómo pedirlas en la manicura

Si querés sumarte a esta tendencia, podés pedir unas Cloud Nails o simplemente describir el efecto que buscás. Lo ideal es solicitar una base lechosa o translúcida en tonos blanco nube, rosa muy suave o crema claro, con un acabado brillante y natural.

También podés mencionar que querés un efecto "milky nails" o "soap nails", dos estilos que comparten esa apariencia limpia, luminosa y delicada que caracteriza a las Cloud Nails. La clave está en evitar colores demasiado opacos o intensos y apostar por capas finas que aporten profundidad y transparencia.

En cuanto a la forma, se ven especialmente bien en uñas cortas o medianas con terminación redondeada, ovalada o almendrada suave, ya que refuerzan ese aspecto elegante y natural que define la tendencia.