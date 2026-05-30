Gilmour, de Escocia, se perderá el Mundial por una lesión de rodilla

El centrocampista escocés Billy Gilmour se perderá el Mundial tras sufrir una lesión de rodilla en la victoria por 4-1 del sábado contra Curazao, informó la Federación Escocesa de Fútbol.
El jugador de 24 años, que milita en el Nápoles, sufrió la lesión durante el último partido de preparación de Escocia para el Mundial y regresará a su club para comenzar la rehabilitación.
"Estoy devastado por Billy porque ha sido una pieza fundamental en nuestra campaña de clasificación para el Mundial", dijo el seleccionador de Escocia, Steve Clarke.
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"El momento en que ocurre esta lesión es muy cruel y todos lo sentimos por él".
Gilmour tuvo un papel destacado en la exitosa campaña de clasificación de Escocia y se esperaba que desempeñara un papel clave en el torneo.
"Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona", añadió Clarke. "Estoy seguro de que a Billy le esperan muchos grandes torneos en el futuro".
Escocia comienza su primera campaña en el Mundial desde 1998 contra Haití el 13 de junio, antes de enfrentarse a Marruecos y Brasil en el Grupo C.
(Reporte de Janina Nuno Ríos desde Ciudad de MéxicoEdición en español de Javier López de Lérida)