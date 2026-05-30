Gilmour, de Escocia, se perderá el Mundial por una lesión de rodilla

Amistoso internacional - Escocia contra Curazao

​El centrocampista escocés Billy Gilmour se perderá el Mundial ‌tras sufrir ‌una lesión de rodilla en la victoria por 4-1 del sábado contra Curazao, informó la Federación Escocesa de Fútbol.

El jugador de 24 años, que ​milita en ⁠el Nápoles, sufrió la lesión ‌durante el último partido ⁠de preparación de ⁠Escocia para el Mundial y regresará a su club para comenzar ⁠la rehabilitación.

"Estoy devastado por ​Billy porque ha sido ‌una pieza fundamental ‌en nuestra campaña de clasificación ⁠para el Mundial", dijo el seleccionador de Escocia, Steve Clarke.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El momento en que ocurre ​esta ‌lesión es muy cruel y todos lo sentimos por él".

Gilmour tuvo un papel destacado en la exitosa ⁠campaña de clasificación de Escocia y se esperaba que desempeñara un papel clave en el torneo.

"Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como ‌persona", añadió Clarke. "Estoy seguro de que a Billy le esperan muchos grandes torneos en el futuro".

Escocia comienza su primera campaña en ‌el Mundial desde 1998 contra Haití el 13 de junio, antes ‌de enfrentarse ⁠a Marruecos y Brasil en el Grupo C.

(Reporte ​de Janina Nuno Ríos desde Ciudad de MéxicoEdición en español de Javier López de Lérida)