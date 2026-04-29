Trump dice que el rey Carlos no quiere que Irán tenga armas nucleares

El rey británico Carlos III escucha mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena de Estado para el rey y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

Por Kanishka Singh ​y Jasper Ward

WASHINGTON, 29 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el ‌rey Carlos III ‌no quiere que Irán tenga un arma nuclear, introduciendo el delicado tema del conflicto de Oriente Medio en sus comentarios durante una cena de Estado celebrada en la Casa Blanca en honor al monarca británico.

El evento tuvo lugar el segundo día de una visita de ​cuatro días a ⁠Estados Unidos en un momento de tensión en ‌las relaciones, después de que Trump haya ⁠criticado repetidamente al primer ministro ⁠británico, Keir Starmer, por lo que Trump denomina falta de ayuda en la guerra contra Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos trabajando un poco ⁠en Oriente Medio en este momento y nos ​está yendo muy bien", dijo Trump ‌durante la cena.

"Hemos derrotado militarmente ‌a ese adversario en particular, y nunca vamos a ⁠permitir que ese adversario —Carlos está aún más de acuerdo conmigo que yo mismo— nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear".

En sus ​propias declaraciones ‌tras las de Trump, Carlos no se refirió a Irán ni a la guerra. El rey no es portavoz del Gobierno británico.

Al ser preguntada sobre los comentarios en la cena de ⁠Estado, la embajada de Reino Unido en Washington remitió a Reuters al Palacio de Buckingham, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un discurso ante el Congreso celebrado anteriormente, Carlos no hizo ninguna mención directa a la guerra en Irán, pero se refirió a las ‌críticas de Trump a la OTAN, destacó la importancia de que Estados Unidos siga ayudando a Ucrania en su guerra con Rusia y señaló los peligros del aislacionismo.

Tanto Reino Unido como Estados Unidos han sostenido a lo ‌largo de los años que Teherán no debe desarrollar armas nucleares.

Teherán, que no posee armas nucleares, niega estar tratando de ‌obtenerlas, pero afirma ⁠que tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento, como ​parte del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Con información de Reuters