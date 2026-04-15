La FIA atacó a Red Bull y Mercedes.

El parate obligado que tuvo la Fórmula 1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita ante el conflicto bélico en Medio Oriente le sirvió a la FIA para analizar los cambios en el nuevo reglamento técnico. La cita en Suzuka y el accidente de Oliver Bearman dejaron en claro que no podía continuarse con la normativa tal como fue concebida, algo que ya habían señalado equipos y pilotos después de las primeras pruebas.

Sin embargo, esta revisión les costó cara a fabricantes como Mercedes y Ford (Red Bull), que se habían aprovechado de una zona gris en el reglamento para ganar velocidad en las jornadas de clasificación. De acuerdo con The Race, la FIA prohibió el truco que usaban los equipos con estos motores para mantener la unidad de potencia al máximo el mayor tiempo posible y evitar la reducción gradual obligatoria que establece el reglamento.

Y es que la normativa impone que los coches deben reducir gradualmente la potencia del MGU-K en 50 kw por segundo, con lo que se buscaba evitar una caída abrupta en la velocidad una vez que la batería se descargue completamente. Para evitarse la pérdida de velocidad en las jornadas de clasificación, estos fabricantes encontraron la solución en la excepción a la regla, es decir, cuando un apagón del MGU-K sucede por cuestiones técnicas.

En el transcurso de las primeras tres fechas, los motores de Mercedes y Ford estaban configurados para apagarse el MGU-K al finalizar la vuelta de clasificación, lo que hacía que la reducción no fuera obligatoria. Dichos planes habían sido denunciados por Ferrari, que tenía una considerable pérdida de 68 y 136 caballos de fuerza, por lo que la FIA optó por prohibir el apagado forzado de este componente, de manera que se obligue a cumplir la reducción gradual.

No se trata solo de las quejas de Ferrari, sino que tanto Max Verstappen como Andrea Kimi Antonelli padecieron las consecuencias de la avivada de sus equipos, ya que la táctica generó problemas en el Circuito de Suzuka. Debido a las características del trazado, ambos debieron circular despacio por la zona de la S ante la falta de potencia, una situación que puede llevar a un accidente, como lo mostró el caso de Bearman cuando se encontró con la lentitud del A526 de Franco Colapinto.

Con la actualización del reglamento, ahora los documentos técnicos indican que la función de apagado del MGU-K solo podrá activarse ante situaciones de emergencia genuinas, de manera que dejará de ser una herramienta para ganar ventaja en clasificación. Además, se comunicó que la FIA monitoreará cualquier apagado de este componente para verificar si se trató de una emergencia real o no.

La F1 continuará con los cambios en el reglamento.

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