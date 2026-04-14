La F1 tendrá 22 fechas este año.

La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo el recibimiento esperado, con un dominio de Mercedes que no dio lugar para las sorpresas y un reglamento que no convence ni a fanáticos ni a pilotos. De hecho, Max Verstappen adelantó que podría llegar a retirarse a fin de año si no hay modificaciones en la normativa, que ingresó en una cruenta polémica después del accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón.

Los conceptos de “super clipping” y “lift & coast” llevaron a una F1 más confusa para los aficionados, mientras que la gestión energética hizo que los monoplazas pierdan velocidad en las rectas, algo que se contradice con el espíritu de la competencia. Tal es así que otros pilotos levantaron la voz para acompañar a Verstappen en su travesía contra la FIA, tales como Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc, entre otros.

Por todo esto, la Federación Internacional de Automovilismo se reunió con la F1 hace unos días para discutir los cambios en el reglamento, aunque ahora dio un paso más al convocar a una nueva reunión con la presencia de los pilotos. De acuerdo con Formula Passion, los directivos de la FIA pidieron organizar un encuentro virtual con los 22 competidores para el próximo lunes 20 de abril.

El objetivo de esta reunión sería acordar las modificaciones que se realizarán en el reglamento, las cuales tendrán efecto inmediato para la reanudación del campeonato con el Gran Premio de Miami el 1 de mayo. Cabe mencionar que este mes no habrá actividad en el certamen debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, cuyas sedes se encuentran en las cercanías de la zona de conflicto de Oriente Medio.

A pesar de esto, la F1 sí tendrá una sesión de test en Nürburgring esta semana, puesto que Mercedes y McLaren harán las pruebas de los neumáticos de Pirelli que originalmente iban a llevarse a cabo en el Circuito Internacional de Baréin. Con respecto a este punto, se sabe que ambas escuderías llevarán a sus pilotos titulares, quienes, además, poseen el mejor motor del certamen por el momento.

El choque de Bearman fue causado por el reglamento.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026