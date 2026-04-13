Baréin no pudo disputarse este fin de semana por la guerra.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pusieron al mundo en una situación delicada y, como resultado, varios eventos deportivos fueron cancelados. La cercanía a la zona de conflicto hizo que la Finalissima entre Argentina y España quede en el olvido, además de que la Fórmula 1 tuvo que suspender los GPs de Baréin y Arabia Saudita, lo que dejó vacío el calendario para este mes.

Si bien a la FIA le vino bien esta pausa para hacer ajustes en el discutido reglamento técnico de la F1, lo cierto es que también dejó a los fanáticos sin dos de los trazados más entretenidos de la temporada. De ahí que Motorsport haya consultado a diversas herramientas de Inteligencia Artificial sobre cuáles pudieron haber sido los resultados en el Circuito Internacional de Baréin, que debió albergar la cuarta fecha este fin de semana.

Lo curioso es que tanto ChatGPT como Gemini y Perplexity llegaron a la conclusión de que Andrea Kimi Antonelli habría sido el ganador del GP de Baréin este domingo, manteniéndose por delante de George Russell. De esta manera, los dos Mercedes continuarían dominando la nueva era de la F1, según la IA, a la vez que el italiano aumentaría su ventaja en la tabla en relación con el británico.

Ahora bien, donde hay diferencias es en la definición del tercer lugar, con ChatGPT imponiendo a Charles Leclerc con su Ferrari, mientras que las otras dos restantes optan por candidatear al McLaren de Oscar Piastri al podio. Por otra parte, Max Verstappen, de poco protagonismo en el inicio de la temporada por fuera de los rumores sobre su retiro, terminaría dentro de la zona de puntos entre la sexta y séptima posición, según la IA.

Cabe mencionar que estos resultados fueron obtenidos en base no solo al rendimiento de equipos y pilotos en las tres fechas anteriores, sino también a factores como el trazado, el estado de la pista y el clima, fusionando datos anteriores con la nueva era de la F1. “La imagen más probable es un doblete de Mercedes con Antonelli ligeramente por delante de Russell. La mayor incertidumbre está detrás: Red Bull, Alpine, Haas y Audi podrían mezclarse mucho según el desgaste de los neumáticos y la fase de salida”, resumió ChatGPT.

Oscar Piastri ganó la última edición del GP de Baréin.

El pronóstico general del GP de Baréin

Tomando como base los resultados arrojados por las tres herramientas de IA, Motorsport diseñó la clasificación general de cómo pudo haber terminado el GP de Baréin que originalmente iba a disputarse este domingo.