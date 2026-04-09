Sorpresa en Fórmula 1 por el silencio de la FIA tras el ataque de Verstappen a un periodista

Verstappen suma 12 puntos en la temporada.

La temporada pasada, Max Verstappen perdió el campeonato por solo dos puntos con Lando Norris en un año que comenzó de manera complicada para Red Bull, pero que fue mejorando con la salida de Christian Horner a mitad de año. Ahora bien, uno de los momentos claves de aquella edición de la Fórmula 1 fue la sanción que recibió el campeón saliente en el GP de España por un incidente con George Russell, algo que lo hizo perder varias posiciones en aquella carrera de Barcelona.

Justamente ese punto fue tomado por el periodista Giles Richards de The Guardian tras el cierre del campeonato, apuntando a que esa fue la causa de la pérdida del quinto título. Ante eso, el piloto neerlandés señaló que hubo otros factores que condicionaron sus resultados en el año: “Te olvidas de todas las demás cosas que pasaron en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso vendría”.

A unos meses de aquel intercambio, el periodista volvió a estar presente en la conferencia de prensa previa al GP de Japón, pero Verstappen se negó a contestar preguntas hasta que Richards no abandone la sala. “Cuando alguien hace esa pregunta durante la rueda de prensa posterior a la última carrera y encima se ríe en tu cara, para mí eso demuestra una total falta de respeto. Si no me respetás, ¿por qué te voy a respetar yo?”, había argumentado al respecto el as de Red Bull.

Frente a dicho episodio, ahora fue David Coulthard quien opinó al respecto y remarcó el hecho de que la FIA no haya tomado acciones. “En realidad estoy un poco sorprendido de que la FIA no tomara una postura al respecto”, afirmó el expiloto de F1, sobre todo con los antecedentes que tuvo la federación en cuanto a las sanciones a los pilotos por sus declaraciones en las conferencias de prensa.

Una posible lectura de esto se relaciona con la posibilidad de que Verstappen abandone la máxima categoría a final de año debido al descontento que tiene con el nuevo reglamento técnico. De hecho, el neerlandés amenazó con abandonar la competencia si no se introducen cambios que recuperen el espíritu del certamen, una salida que a la F1 podría costarle cara por la cantidad de seguidores que tiene el neerlandés y que ya comienza a migrar al GT3, donde Max compite con Mercedes.

Lambiase confirmó su salida a McLaren para 2029.

Red Bull pierde una figura clave para Verstappen

Esta madrugada, se confirmó que Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista del tetracampeón, se marchará de Red Bull a finales de 2028 para continuar con su carrera en McLaren a partir de 2029. Si bien quedan más de dos años por delante en la estructura austriaca, las fechas coinciden con la fecha de vencimiento del contrato de Verstappen con el equipo de Milton Keynes, también a finales de 2028, y parece vaticinar la salida del neerlandés y el final de una de las mejores duplas que tuvo la F1 en los últimos años.