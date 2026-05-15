Drones ucranianos matan a cuatro personas en la ciudad rusa de Riazán, según el gobernador

Una columna de humo se eleva junto a un edificio en llamas, tras un ataque con drones ucranianos, en el marco del conflicto ruso-ucraniano, en Riazán, región de Riazán, Rusia

Unos ​drones ucranianos mataron el viernes a cuatro personas, entre ellas un niño, en la ciudad de ‌Riazán, situada en el ‌interior de Rusia, al causar daños en edificios de apartamentos de gran altura y una empresa industrial no identificada, según informó el gobernador regional.

Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, dijo por separado que los drones ucranianos habían atacado una gran refinería de petróleo ​en Riazán, que ⁠ha sido alcanzada en múltiples ocasiones, el último ataque ‌confirmado ocurrió el pasado mes de diciembre.

Kiev ⁠ha intensificado los ataques con ⁠drones contra objetivos en el interior de Rusia, con el objetivo de inutilizar refinerías de petróleo, depósitos y oleoductos, mientras ⁠ambas partes tratan de deteriorar la infraestructura del ​adversario durante los más de cuatro años ‌de guerra.

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Pavel Malkov, gobernador de ‌la región de Riazán, dijo que 99 drones ucranianos ⁠habían participado en el ataque nocturno, que dos bloques de pisos de gran altura habían resultado dañados y que los restos de los drones caídos habían aterrizado ​en el ‌territorio de un polígono industrial, que no identificó. Doce personas habían resultado heridas, siete de las cuales estaban siendo atendidas en el hospital, según indicó.

Malkov dijo que se estaba trabajando para hacer ⁠frente a las consecuencias del ataque y prometió ayuda económica a aquellos cuyos familiares hubieran resultado muertos o heridos. Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre estos comentarios de Malkov.

La región de Riazán se encuentra al sureste de Moscú. Su frontera más meridional está a 354 kilómetros de la frontera con Ucrania.

En el ‌sitio no oficial de Telegram, Mash, se mostraron imágenes de humo saliendo de un edificio de gran altura y se dijo que una de las entradas al edificio había sido bloqueada, lo que impedía a los residentes salir. Otros ‌sitios no oficiales mostraron varios apartamentos en llamas.

Rusia, que invadió Ucrania en 2022, llevó a cabo esta semana intensos ataques contra ‌Ucrania en los ⁠que, según fuentes ucranianas, murieron 24 personas, entre ellas tres niños, en un bombardeo contra ​un edificio de apartamentos en Kiev.

Con información de Reuters