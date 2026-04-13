El Papa afirmó que “no tiene miedo" a Trump tras su crítica a la guerra en Medio Oriente

El papa León XIV rechazó con firmeza las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de promover la paz en medio de la guerra con Irán. Durante un encuentro con periodistas en su viaje hacia África, el pontífice aseguró que no teme a la administración estadounidense y que su misión es difundir el mensaje del Evangelio como instrumento pacificador, más allá de las tensiones políticas internacionales.

Asimismo, León XIV subrayó que la Iglesia no aborda la política exterior desde la misma perspectiva que los gobiernos, pero sí desde la convicción de que la fe debe servir como guía para rechazar la violencia. Sus declaraciones se produjeron después de que Trump calificara de “terrible para la política exterior” la postura del papa frente al conflicto con Irán, intensificando así el cruce de declaraciones entre ambos líderes.

En paralelo, el pontífice presidió una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, celebrada tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Allí, invitó a los fieles y a “todos los hombres y mujeres de buena voluntad” a sumarse al llamado al diálogo, recordando que la amenaza de una guerra nuclear no puede justificarse en nombre de Dios. Mientras tanto, Trump reiteró su rechazo al papa, afirmando que “no es fan” de León XIV y cuestionando su oposición al uso de armas nucleares.