En las últimas horas, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos anunció que no habrá nuevas instancias de negociación en el corto plazo y reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional. El aumento de la violencia se reflejó en los mercados internacionales: el precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, generando preocupación por el impacto económico global. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 13 de abril.
El Papa afirmó que “no tiene miedo" a Trump tras su crítica a la guerra en Medio Oriente
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Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos
Hace 1 hora
El Papa afirmó que “no tiene miedo" a Trump tras su crítica a la guerra en Medio Oriente
El papa León XIV rechazó con firmeza las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de promover la paz en medio de la guerra con Irán. Durante un encuentro con periodistas en su viaje hacia África, el pontífice aseguró que no teme a la administración estadounidense y que su misión es difundir el mensaje del Evangelio como instrumento pacificador, más allá de las tensiones políticas internacionales.
Asimismo, León XIV subrayó que la Iglesia no aborda la política exterior desde la misma perspectiva que los gobiernos, pero sí desde la convicción de que la fe debe servir como guía para rechazar la violencia. Sus declaraciones se produjeron después de que Trump calificara de “terrible para la política exterior” la postura del papa frente al conflicto con Irán, intensificando así el cruce de declaraciones entre ambos líderes.
En paralelo, el pontífice presidió una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, celebrada tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Allí, invitó a los fieles y a “todos los hombres y mujeres de buena voluntad” a sumarse al llamado al diálogo, recordando que la amenaza de una guerra nuclear no puede justificarse en nombre de Dios. Mientras tanto, Trump reiteró su rechazo al papa, afirmando que “no es fan” de León XIV y cuestionando su oposición al uso de armas nucleares.
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Trump: "No quiero un Papa que critica al presidente de EE.UU."
El presidente de Estados Unidos apuntó contra Leon XIV y sostuvo que no quiere un Papa "que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares"
El presidente Donald Trump atacó al Sumo Pontífice, Papa León XIV, al sostener que tiene que "dejar de complacer a la izquierda radical" y, además, aseguró que es "Debil". Por otro lado, lanzó que no quiere "un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".
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Tras la amenaza de Trump, vuelve a dispararse el precio del petróleo
EE.UU. e Irán no llegaron a un acuerdo en Pakistán. Entonces, Trump amenazó con su propio bloqueo en el estrecho de Ormuz y hasta con nuevos aranceles a China. Los mercados, cada vez más preocupados.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD. Vance, encabezó la delegación estadounidense en Pakistán.
Las negociaciones de tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán colapsaron. El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en Islamabad, la capital de Pakistán, declaró que las negociaciones concluyeron sin acuerdo luego de que los iraníes se negaran a abstenerse de desarrollar un arma nuclear: "Volvemos a nuestro país sin un acuerdo; es una mala noticia, pero es peor para ellos que para nosotros". Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos "finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación iraní" durante sus maratónicas negociaciones, que se extendieron durante 21 horas. Mientras tanto, los ataques israelíes continúan azotando el sur del Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
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Más inflación en alimentos, el otro peligro de la guerra para Argentina
Tras la suba de los combustibles, el agro advierte por un posible impacto en la mesa familiar de cara a la cosecha gruesa. Crece la preocupación ante la falta de un horizonte de resolución de la guerra en Medio Oriente.
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Estados Unidos anuncia bloqueos a puertos de Irán y vuelve a subir el precio del crudo
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21:20 | 11/04/2026
Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica
La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.
20:54 | 11/04/2026
En medio de las negociaciones, Trump dijo que le "da igual" llegar a un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos "ya ganó" independientemente de lo que ocurra en Islamabad, donde su vicepresidente JD Vance encabeza las conversaciones con la delegación iraní.
16:22 | 11/04/2026
Iraníes y estadounidenses terminaron "optimistas" las primeras negociaciones en Pakistán
Después de cinco horas de reunión concluyeron las primeras rondas de negociación entre iraníes y estadounidenses. Todavía no trascendieron los pormenores de los puntos acordados.
11:31 | 11/04/2026
Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de las negociaciones con Irán
El vicepresidente JD Vance viajó bajo órdenes estrictas de Donald Trump para reunirse con el premier pakistaní e intentar promover los intereses norteamericanos en la región.
JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.
11:00 | 11/04/2026
Terminaron "dos ruedas" de negociación en Pakistán: se espera una tercera esta noche
Según informó la televisión pública iraní, los diplomáticos de la República Islámica tuvieron "dos rondas de negociación" con los estadounidenses y esperan una tercera rueda a celebrarse "entre esta noche y el domingo temprano".
18:21 | 10/04/2026
Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz
Donald Trump amenazó a Irán mientras sus diplomáticos y los iraníes están reunidos en Pakistán para negociar una tregua en la región.
16:54 | 10/04/2026
El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto
Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.
12:44 | 10/04/2026
La inflación de EE.UU. se disparó al 3,3% en marzo por impacto de la guerra
Se trata de la mayor suba desde mediados de 2024. Expectativa por los bonos del Tesoro norteamericano y la tasa de interés.
07:42 | 10/04/2026
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Irán acusa a Estados Unidos de incumplir el alto al fuego acordado en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados. "Estos dos asuntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones", señaló un alto funcionario de Teherán este viernes.
Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano.
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Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado
Lo afirmó un sondeo realizado en encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, que consultó sobre cómo veían a Estados Unidos.
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El FMI advierte que subirá la inflación y habrá más hambruna en el mundo por la guerra
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio en los precios, el crecimiento y la seguridad alimentaria, que ya afecta a más de 360 millones de personas en el mundo.