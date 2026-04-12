Las negociaciones de tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán colapsaron. El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en Islamabad, la capital de Pakistán, declaró que las negociaciones concluyeron sin acuerdo luego de que los iraníes se negaran a abstenerse de desarrollar un arma nuclear: "Volvemos a nuestro país sin un acuerdo; es una mala noticia, pero es peor para ellos que para nosotros". Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos "finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación iraní" durante sus maratónicas negociaciones, que se extendieron durante 21 horas. Mientras tanto, los ataques israelíes continúan azotando el sur del Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Tras la amenaza de Trump, vuelve a dispararse el precio del petróleo
En VIVO - Actualizado hace 28 minutos
EE.UU. e Irán no llegaron a un acuerdo en Pakistán. Entonces, Trump amenazó con su propio bloqueo en el estrecho de Ormuz y hasta con nuevos aranceles a China. Los mercados, cada vez más preocupados.
Hace 1 hora
Estados Unidos anuncia bloqueos a puertos de Irán y crece la tensión
El bloqueo de Estados Unidos a Irán impacta en el tráfico marítimo y eleva la crisis en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones.
Hace 1 hora
Los precios del petróleo suben tras el anuncio de EE. UU. del bloqueo de puertos iraníes
Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de puertos iraníes a partir del lunes.
El precio del crudo estadounidense aumentó un 8%, hasta los 104,24 dólares por barril.
El crudo Brent, de referencia internacional, subió un 7%, hasta los 102,29 dólares. El precio del crudo Brent ha fluctuado drásticamente durante la guerra, pasando de unos 70 dólares por barril antes del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero a superar los 119 dólares en algunos momentos.
El viernes, antes de las conversaciones en Pakistán, el precio del Brent para entrega en junio cayó un 0,8%, hasta los 95,20 dólares por barril.
Hace 2 horas
EE.UU anunció que iniciará un bloqueo total a todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos de Irán a partir de mañana
Hace 2 horas
El dólar estadounidense sube tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad
El dólar se disparó frente a otras divisas importantes en una jornada de escaso volumen de operaciones, ya que los inversores buscaron la relativa seguridad del dólar tras el fracaso de las maratonianas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, sumiendo a los mercados en una séptima semana de incertidumbre.
El dólar se disparó frente a otras divisas importantes en una jornada de escaso volumen de operaciones, ya que los inversores buscaron la relativa seguridad del dólar tras el fracaso de las maratonianas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, sumiendo a los mercados en una séptima semana de incertidumbre.
Hace 2 horas
Reino Unido y Francia subrayan que el alto el fuego en Oriente Medio debe incluir al Líbano
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han declarado que cualquier alto el fuego en Oriente Medio debe incluir al Líbano, según un comunicado sobre su llamado.
Hace 3 horas
Presidente del Parlamento iraní, a Trump: "Si luchan, lucharemos"
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, rechazó las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estrecho de Ormuz. "Si luchan, lucharemos; si vienen con lógica, responderemos con lógica", expresó.
Hace 3 horas
Reino Unido no participará del bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz
El Gobierno del Reino Unido tomó distancia del plan impulsado por Estados Unidos para bloquear el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump confirmara su intención de avanzar con esa medida tras el fracaso de las negociaciones con Irán.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Sky News, un portavoz oficial británico remarcó que Londres continúa respaldando la libre circulación marítima en esa zona. "Seguimos defendiendo la libertad de navegación y la apertura del estrecho de Ormuz, algo clave para sostener la economía global y aliviar el costo de vida en nuestros países", sostuvo.
Hace 4 horas
Informan que el canal diplomático entre EE.UU. e Irán permanece abierto
Seyed Hossein Mousavian, que formó parte del equipo diplomático iraní encargado de las negociaciones nucleares en el pasado, dijo a Al Jazeera que las conversaciones en Pakistán significan que "el canal diplomático está abierto" entre Estados Unidos e Irán.
"Nadie esperaba un gran acuerdo en Pakistán tras 40 días de guerra", afirmó y agregó: "No obstante, se trató de negociaciones directas de alto nivel, y pueden continuar para resolver las dos cuestiones pendientes".
Mousavian señaló que lo que quedaba por resolver era la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el enriquecimiento nuclear de Irán. "Creo que hay una solución para ambas", expresó.
Hace 5 horas
Tensión en Medio Oriente: gobiernos mantienen conversaciones para que se mantenga el alto al fuego
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habló el domingo con el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, de Arabia Saudita, para informarle sobre las últimas novedades de las "conversaciones de Islamabad" y subrayar la importancia de que todas las partes respeten sus compromisos de alto el fuego.
Dar también habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y le informó sobre los esfuerzos de Pakistán para facilitar el diálogo entre las partes.
Hace 5 horas
Netanyahu visitó a soldados israelíes en el sur del Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, difundió imágenes en las que se lo ve en el sur del Líbano junto a miembros del ejército israelí. "Hoy en Líbano con nuestros valientes combatientes", tuiteó.
Hace 7 horas
La guerra con Irán le costó a Israel al menos 11.500 millones de dólares
El Ministerio de Finanzas de Israel publicó este domingo su estimación inicial del coste de la guerra contra Irán.
Según el ministerio, se gastó unos 22.000 millones de séqueles (7.250 millones de dólares) en gastos de defensa y militares, incluyendo equipamiento y la movilización de más de 100.000 soldados de reserva.
Otros 12.000 millones de NIS (4.000 millones de dólares) cubren los daños sufridos por empresas y particulares a causa de misiles u otras pérdidas relacionadas con la guerra, incluidos los días de trabajo perdidos.
El ministerio señaló que algunos de los costes —incluidas las pérdidas económicas derivadas del cierre de los aeropuertos y de muchos negocios durante los 40 días que duró la guerra— solo se harán evidentes en el futuro.
Hace 8 horas
Trump amenazó a China con aranceles del 50% si provee armas a Irán
Donald Trump afirmó que su amenaza de imponer aranceles del 50% a los productos procedentes de países que vendieron armas a Irán iba dirigida a China.
El mandatario declaró en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News que había oído informes de que China estaba entregando misiles antiaéreos portátiles a Irán. Y si bien restó importancia a la posibilidad de que China suministrara armas a Irán, afirmó que sus productos estarían sujetos a impuestos si lo hicieran.
“Dudo que lo hagan, porque tengo una relación con ellos y creo que no lo harían, aunque tal vez lo hicieron un poco al principio”, afirmó Trump. “Pero si los descubrimos haciéndolo, les impondremos un arancel del 50 %”, añadió
Hace 8 horas
El Papa exigió un alto el fuego en el Líbano y el respeto del derecho internacional
El papa León XIV dijo este domingo, al finalizar sus oraciones del mediodía, que se sentía "más cerca que nunca" del pueblo del Líbano, e hizo un llamamiento a todas las partes para que cesaran los combates y buscaran la paz.
“El principio de humanidad, inscrito en la conciencia de toda persona y reconocido en el derecho internacional, conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”, subrayó el sumo pontifice.
Hace 8 horas
La Guardia Revolucionaria amenaza con atrapar a los enemigos en los "mortales remolinos" del Estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que "cualquier movimiento en falso atrapará al enemigo en los mortíferos remolinos del estrecho".
El mando naval de la Guardia Revolucionaria afirmó en una publicación en X que las fuerzas de seguridad iraníes tenían el estrecho de Ormuz "bajo control total" después de que Trump ordenara un bloqueo naval estadounidense de esta ruta marítima clave.
Hace 9 horas
Rusia e Irán discutieron el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, conversaron por teléfono este domingo sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, según informó el Kremlin.
Pezeshkian informó a Putin sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Pakistán y agradeció a Moscú su postura "orientada a reducir la tensión", según un comunicado del Kremlin.
También afirmó que Putin había “subrayado su disposición” a ayudar a lograr una solución diplomática a las hostilidades y “establecer una paz justa y duradera en Oriente Medio”.
Hace 9 horas
Omán pide a Estados Unidos e Irán que hagan "dolorosas concesiones" para poner fin a la guerra
El canciller de Omán, Badr Al-Busaidi, afirmó que Estados Unidos e Irán deben continuar las negociaciones después de que su última ronda en Islamabad no lograra alcanzar un acuerdo.
“Insto a que se prorrogue el alto el fuego y continúen las conversaciones”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores en una publicación en las redes sociales.
En ese sentido, hizo un llamamiento a ambas partes para que hicieran "concesiones dolorosas", diciendo que "esto no es nada comparado con el dolor del fracaso y la guerra".
Hace 9 horas
Trump afirmó que podría "acabar con Irán en un día"
Tras anunciar un bloqueo al estrecho de Ormuz, Donald Trump afirmó que Irán no puede controlar qué barcos atraviesan esa ruta y declaró que todos los barcos deben tener paso seguro o ninguno lo tendrá.
“No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes les caen bien”, dijo Trump en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.
“Será todo o nada, y así son las cosas”, añadió el mandatario.
El bloqueo será similar al que Estados Unidos impuso a Venezuela, aunque a mayor escala, precisó Trump, sugiriendo que, como resultado, más petroleros se dirigirán a Estados Unidos a comprar petróleo.
Trump también reiteró su amenaza de destruir las centrales eléctricas de Irán y otras infraestructuras energéticas civiles. “Podría acabar con Irán en un día… Podría controlar toda su energía, todo, todas sus plantas, sus centrales eléctricas, lo cual es muy importante”, subrayó.
Hace 9 horas
Los ataques israelíes continúan azotando el sur del Líbano
Al menos 13 personas murieron este domingo en ataques israelíes en el sur del Líbano, según el Ministerio de Sanidad del país.
Una persona murió en Tiro, seis murieron en Maaroub y otras seis murieron en Qana.
La cartera de salud indicó que al menos 2020 personas murieron y otras 6436 resultaron heridas en ataques israelíes contra el Líbano desde el 2 de marzo.
Hace 9 horas
La Unión Europea insta a intensificar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Medio Oriente
"La UE sigue convencida de que la diplomacia es clave para resolver todos los problemas pendientes", sostuvo el vocero de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anouni, en un comunicado enviado a AP este domingo.
"La Unión Europea contribuirá a todos los esfuerzos diplomáticos, teniendo en cuenta la totalidad de sus intereses y preocupaciones, en coordinación con sus socios", indicaron y elogiaron a Pakistán por sus esfuerzos de mediación.
Los países europeos no fueron consultados sobre los planes estadounidenses e israelíes para atacar Irán y están lidiando con el aumento vertiginoso de los precios de la energía y otras consecuencias de la guerra. Gran Bretaña y Francia lideran las conversaciones para formar una coalición que garantice el control del estrecho de Ormuz una vez finalizados los combates.
Hace 9 horas
La delegación iraní abandona Pakistán tras las conversaciones con Estados Unidos
El comunicado del gobierno pakistaní del domingo se produjo horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, partiera de regreso a Washington.
La delegación iraní estaba integrada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, despidieron a la delegación en el aeropuerto en medio de estrictas medidas de seguridad, según el comunicado.
Hace 10 horas
Trump agradeció a Pakistán y compartió detalles de las negociaciones con Irán
"El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner me informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad, gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir y el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán. Son hombres extraordinarios y me agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra terrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso; la humanidad que demuestran es incomprensible", indicó Donald Trump en un posteo de Truth.
"La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES! En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible. Con el paso del tiempo, mis tres representantes se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri, pero eso no importa porque fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", añadió.
Hace 10 horas
Donald Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz: "Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido"
Donald Trump ordenó a la Armada de Estados Unidos bloquear el Estrecho de Ormuz luego de que colapsaran las negociaciones de tregua con Irán en Pakistán.
"Así pues, ahí lo tienen: la reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", escribió Trump en su cuenta de Truth.
"En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido! Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país", continuó el mandatario estadounidense.
"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus 'líderes' están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán", completó.
Hace 10 horas
Pakistán instó a Irán y a Estados Unidos a mantener la truega tras la finalización sin acuerdo de las conversaciones
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó a Irán y a Estados Unidos a mantener su compromiso del cese de ataques, después de que ambos países concluyeran sin acuerdo las históricas conversaciones cara a cara.
“Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso de alto el fuego”, afirmó Dar.
Añadió que Pakistán seguirá desempeñando su papel de mediador y tratará de seguir facilitando el diálogo entre Irán y Estados Unidos en los próximos días.
Hace 11 horas
Irán afirmó que "nadie esperaba" un acuerdo en una sola reunión
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán habló con los medios de comunicación iraníes tras los comentarios de JD Vance.
Esmaeil Baghaei afirmó que Irán y Estados Unidos habían "llegado a un entendimiento sobre varios temas" y que existían "diferencias de opinión sobre dos o tres asuntos importantes".
"Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta, en un ambiente de desconfianza y recelo. Es natural que no esperáramos desde el principio llegar a un acuerdo en una sola reunión", sostuvo y remarcó: "Nadie lo esperaba tampoco".
Previamente, Baghaei había dicho que el éxito de las conversaciones dependía de la "seriedad y la buena fe de la parte contraria" y de la aceptación de los derechos e intereses legítimos de Irán.
Hace 11 horas
Vance: "No hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos"
“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado lo más claro posible, pero han optado por no aceptar nuestras condiciones", sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance antes de abandonar Pakistán.
Consultado sobre qué habían rechazado los iraníes, el vicepresidente dijo que no entraría en detalles, pero que Estados Unidos busca la confirmación de que Irán no buscará un arma nuclear.
“Lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr mediante estas negociaciones”, indicó.
Hace 11 horas
Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica
La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.
A pesar del uso intensivo de inteligencia artificial y todos los recursos de la mayor fuerza militar del planeta, la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán entró en un punto de quiebre y volvió a sentar a las partes ante una mesa de negociación. El fracaso de los simulacros del Pentágono y la persistencia de la capacidad de daño del régimen Teherán demuestran que, en la geopolítica de 2026, la tecnología no sustituye a la estrategia. El “exceso de testosterona” y los errores de cálculo de la administración Trump ignoran parte de la reconfiguración de lo que significa el poder, hoy asociado al riesgo.
Hace 23 horas
Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica
La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.
20:54 | 11/04/2026
En medio de las negociaciones, Trump dijo que le "da igual" llegar a un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos "ya ganó" independientemente de lo que ocurra en Islamabad, donde su vicepresidente JD Vance encabeza las conversaciones con la delegación iraní.
16:22 | 11/04/2026
Iraníes y estadounidenses terminaron "optimistas" las primeras negociaciones en Pakistán
Después de cinco horas de reunión concluyeron las primeras rondas de negociación entre iraníes y estadounidenses. Todavía no trascendieron los pormenores de los puntos acordados.
11:31 | 11/04/2026
Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de las negociaciones con Irán
El vicepresidente JD Vance viajó bajo órdenes estrictas de Donald Trump para reunirse con el premier pakistaní e intentar promover los intereses norteamericanos en la región.
JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.
11:00 | 11/04/2026
Terminaron "dos ruedas" de negociación en Pakistán: se espera una tercera esta noche
Según informó la televisión pública iraní, los diplomáticos de la República Islámica tuvieron "dos rondas de negociación" con los estadounidenses y esperan una tercera rueda a celebrarse "entre esta noche y el domingo temprano".
18:21 | 10/04/2026
Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz
Donald Trump amenazó a Irán mientras sus diplomáticos y los iraníes están reunidos en Pakistán para negociar una tregua en la región.
16:54 | 10/04/2026
El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto
Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.
12:44 | 10/04/2026
La inflación de EE.UU. se disparó al 3,3% en marzo por impacto de la guerra
Se trata de la mayor suba desde mediados de 2024. Expectativa por los bonos del Tesoro norteamericano y la tasa de interés.
07:42 | 10/04/2026
Irán exige liberación de activos bloqueados antes de sentarse a negociar
Irán acusa a Estados Unidos de incumplir el alto al fuego acordado en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados. "Estos dos asuntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones", señaló un alto funcionario de Teherán este viernes.
Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano.
21:23 | 09/04/2026
Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado
Lo afirmó un sondeo realizado en encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, que consultó sobre cómo veían a Estados Unidos.
13:36 | 09/04/2026
El FMI advierte que subirá la inflación y habrá más hambruna en el mundo por la guerra
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio en los precios, el crecimiento y la seguridad alimentaria, que ya afecta a más de 360 millones de personas en el mundo.
08:03 | 09/04/2026
La tregua depende de lo que pase en Líbano: Beirut pide un alto el fuego
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de las negociaciones con Líbano, pero desde Beirut exigieron que primero cesen los ataques.
22:53 | 08/04/2026
¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel
Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.