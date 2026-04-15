Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar”

En las últimas horas, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional.

A pesar de este panorama complejo, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y declaró que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News. El republicano también volvió a insistir en que la OTAN no lo apoyó en la guerra y tampoco lo hará en el futuro. Para Trump, esa falta de respaldo fue una falta de implicación por parte de la alianza. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 15 de abril.