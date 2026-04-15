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Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar”

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos volvió a deslizar que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. 

En las últimas horas, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional.

A pesar de este panorama complejo, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y declaró que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News. El republicano también volvió a insistir en que la OTAN no lo apoyó en la guerra y tampoco lo hará en el futuro. Para Trump, esa falta de respaldo fue una falta de implicación por parte de la alianza.  Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 15 de abril.

Hace 1 hora

Las aerolíneas piden a la UE medidas urgentes ante la escasez de combustible por la guerra en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un Airbus 380 de Lufthansa es repostado en el aeropuerto de Fráncfort

Las aerolíneas europeas han instado a la Unión Europea a intervenir con medidas de emergencia para hacer frente a las ‌repercusiones de la guerra en ‌Irán, entre las que se incluyen cierres generalizados del espacio aéreo y la creciente preocupación por la escasez de combustible para aviones, según un documento al que tuvo acceso Reuters.

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Hace 1 hora

Crisis social en India por la falta de GNL por la guerra: éxodos masivos y hambre

India es el segundo importador de GNL más importante del mundo. La crisis en Medio Oriente por la guerra y el cierre de Ormuz está golpeando fuertemente en la macro y la micro economía del país.

Los efectos de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz que impuso primero Irán como represalia y luego Washington como contraataque se sienten especialmente en Asia. Uno de los más golpeados es India, el país más poblado del mundo y el segundo mayor importador de gas licuado. Millones de indios enfrentan una escasez de gas sin precedentes que ya se traduce en hambre, cierre de industrias y desplazamientos masivos de trabajadores de las grandes ciudades porque no hay trabajo y escasea la comida.

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Hace 1 hora

Italia suspendió su acuerdo de defensa con Israel

El acuerdo bilateral, vigente desde 2005, se renovaba automáticamente cada cinco años y garantizaba intercambio de información militar entre ambos países. Donald Trump criticó al gobierno italiano por no sumarse a la guerra contra Irán.

En el marco del conflicto regional en Medio Oriente, la primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció la suspensión del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, lo que marca un giro significativo en la política exterior del país europeo en medio de la creciente tensión internacional. La medida afecta un pacto clave que contemplaba cooperación militar, intercambio de equipamiento e investigación tecnológica conjunta entre ambos países.

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Hace 13 horas

Italia suspendió su acuerdo de defensa con Israel

El acuerdo bilateral, vigente desde 2005, se renovaba automáticamente cada cinco años y garantizaba intercambio de información militar entre ambos países. Donald Trump criticó al gobierno italiano por no sumarse a la guerra contra Irán.

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Hace 13 horas

Sufre Italia porque se le cayó la última esperanza para ir al Mundial 2026

El DT de Irán confirmó si su seleccionado estará en el Mundial 2026, pese al conflicto con Estados Unidos, y dejó un mensaje que generó impacto.

El DT de Irán confirmó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos y dejó un mensaje que generó impacto.

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Hace 13 horas

Crisis social en India por la falta de GNL por la guerra: éxodos masivos y hambre

India es el segundo importador de GNL más importante del mundo. La crisis en Medio Oriente por la guerra y el cierre de Ormuz está golpeando fuertemente en la macro y la micro economía del país.

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Hace 21 horas

Meloni repudió a Trump por su ataque al papa León XIV: “Es inaceptable”

La jefa de Gobierno de Italia cuestionó al presidente de Estados Unidos por sus dichos contra el pontífice y defendió el rol de la Iglesia en favor de la paz.

Meloni rechazó el ataque de Trump contra el papa León XIV.

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08:08 | 14/04/2026

EE.UU. obliga a varios barcos a dar la vuelta en Ormuz, mientras Israel y Líbano dialogan

Mientras Israel profundiza sus ataques en Líbano, Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días.

El secretario de Estado norteameriano, Marco Rubio.

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13:32 | 13/04/2026

Este informe revela a cuánto se irá el dólar por la guerra en Medio Oriente

El banco ajustó sus proyecciones para América latina en un escenario de mayor volatilidad, donde el dólar vuelve a actuar como refugio. En la Argentina, el esquema administrado convivirá con las tensiones externas. 

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12:17 | 13/04/2026

El endurecimiento de Trump en el Estrecho de Ormuz disparó el petróleo arriba de u$s 100

El bloqueo impulsado por Estados Unidos en una de las rutas clave del comercio energético reaviva la volatilidad del crudo y suma presión sobre precios e inflación a nivel global y el tipo Brent, de referencia del mercado argentino, cotiza nuevamente por encima de los u$s 100 el barril.

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11:22 | 13/04/2026

La lapidaria respuesta del Papa León XIV a Donald Trump

El papa León XIV se hizo eco de las duras críticas del presidente de los Estados Unidos por su posición pacifista en relación a la guerra con Irán. 

El papa León XIV observa mientras se dirige a los periodistas durante el vuelo con destino a Argel

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11:02 | 13/04/2026

Trump atacó al Papa León XIV y el Sumo Pontífice no se quedó callado

El presidente de Estados Unidos apuntó contra Leon XIV y sostuvo que no quiere un Papa "que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares"

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08:23 | 13/04/2026

Sin diálogo, se profundiza la guerra en Medio Oriente: nuevos ataques y Ormuz cerrado

Israel profundizó sus ataques en el Líbano, mientras que Hezbollah anunció respuestas militares. Mientras tanto, se aleja la reapertura del estrecho de Ormuz. 

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00:05 | 13/04/2026

Más inflación en alimentos, el otro peligro de la guerra para Argentina

Tras la suba de los combustibles, el agro advierte por un posible impacto en la mesa familiar de cara a la cosecha gruesa. Crece la preocupación ante la falta de un horizonte de resolución de la guerra en Medio Oriente.

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20:04 | 12/04/2026

Estados Unidos anunció bloqueos a puertos de Irán y volvió a subir el precio del crudo

Después de no llegar a un acuerdo en Pakistán, Trump amenazó con bloquear todos los buques que entren y salgan del estrecho de Ormuz a partir de este lunes. Otra vez, provocó una disparada del precio del barril.

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10:00 | 12/04/2026

Tras la amenaza de Trump, vuelve a dispararse el precio del petróleo

EE.UU. e Irán no llegaron a un acuerdo en Pakistán. Entonces, Trump amenazó con su propio bloqueo en el estrecho de Ormuz y hasta con nuevos aranceles a China. Los mercados, cada vez más preocupados.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD. Vance, encabezó la delegación estadounidense en Pakistán.

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21:20 | 11/04/2026

Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica

La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.

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