¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Tras haberse anunciado una tregua de dos semanas, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada por las acciones militares israelíes sobre El Líbano de este miércoles, que despertaron la furia del gobierno de Teherán, quien tomó represalias. La expectativa de negociaciones en Islamabad, previstas para este viernes, quedaron suspendidas por esta misma situación.

Después de la acción conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica inició una contraofensiva regional al atacar las bases militares norteamericanas en Medio Oriente. Aparte de esto, el gobierno iraní decretó el cierre de Ormuz, el "cuello de botella" más importante del mundo por donde viaja el 20% del petróleo mundial, lo que desató un aumentazo global en los precios del combustible.

Después de semanas de fuego cruzado, el presidente Donald Trump y su contraparte iraní anunciaron una tregua por 15 días, que incluiría la reapertura de Ormuz durante ese período. Pero finalmente fue algo más efímero: tras el ataque de Israel a El Líbano de este miércoles temprano, Irán decidió volver a cerrar el estrecho.

Desde el gobierno iraní, el canciller Abbas Araghchi fue contundente: Estados Unidos deberá elegir entre sostener la tregua o continuar la guerra a través de su aliado israelí. Para Teherán, las acciones en Líbano forman parte del mismo conflicto, una interpretación que Washington y Tel Aviv rechazan.

En paralelo, el presidente Trump redobló la presión internacional al amenazar con imponer aranceles del 50% a cualquier país que venda armas a Irán. Además, desde la Casa Blanca aseguraron que harán cumplir el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que abre la puerta a nuevas tensiones económicas y eventualmente militares en la región.

Las excusas de Washington y Tel Aviv

Las diferencias sobre el alcance de la tregua son uno de los principales puntos de conflicto. Mientras Pakistán había planteado un cese al fuego más amplio, Israel y Estados Unidos insisten en que Líbano "nunca estuvo incluido en el paquete de negociaciones". Incluso el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, habló de un "malentendido", aunque prometió que Israel buscará "moderar" sus acciones para no dinamitar las negociaciones.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud libanés confirmaron el saldo de esos ataques que duraron horas por ahora es de 254 muertos y 1.165 heridos, siendo la mayoría en Beirut, la capital.

La oposición busca una herramienta constitucional para remover a Trump de la presidencia

Después de que Trump amenazara con destruir "toda una civilización" si Irán no reabría Ormuz, más de 35 diputados demócratas exigieron este miércoles que sea invocada la enmienda 25, una herramienta del Congreso con la que se permitiría declarar "no apto para el cargo" a un mandatario en ejercicio.

Los demócratas que llamaron a pedir por ese recurso describieron al republicano como un "desquiciado" que cometerá "crímenes de guerra", por lo que exigen que sea destituido "completamente" del cargo.