Rescatan en México a minero que permaneció 13 días atrapado bajo tierra

México busca a cuatro desaparecidos tras el derrumbe de una mina en Sinaloa

Un minero que quedó atrapado junto con otros tres ‌compañeros en ‌una mina del noroeste de México fue rescatado tras permanecer 13 días bajo tierra, informó el miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

Francisco Zapata, de 42 años, fue sacado a media mañana ​de la ⁠mina Santa Fe, en el municipio ‌El Rosario, estado Sinaloa, por ⁠un equipo de rescate ⁠encabezado por integrantes de Protección Civil, según un comunicado.

"Los excepcionales integrantes del Batallón ⁠de Atención a Emergencias del ​Ejército Mexicano, la fe y ‌la resistencia de ‌un minero hicieron posible este asombroso ⁠rescate después de 13 días", dijo la mandataria en su cuenta de X.

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La publicación de Sheinbaum muestra ​un video ‌del momento en el que el minero cubierto con una manta térmica es sacado de la mina en un vehículo. En ⁠otro momento se ve a rescatistas trasladándolo en una camilla a un helicóptero.

Antes de Zapata, las autoridades lograron sacar con vida de la mina el 30 de marzo a otro de los ‌cuatro mineros. El cadáver de un tercero ya fue ubicado y prosigue la búsqueda del cuarto.

El derrumbe en la mina de oro en la que quedaron ‌atrapados los trabajadores se produjo el 25 de marzo por el colapso de ‌una estructura ⁠que contenía residuos del yacimiento. En el momento del incidente ​se encontraban ahí 25 mineros, de los cuales 21 lograron escapar.

Con información de Reuters