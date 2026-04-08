Darío Barassi ya tiene a su reemplazante en El Trece.

Darío Barassi es una de las figuras más grandes que tiene El Trece. Si bien el sanjuanino ya era un actor de renombre desde hace muchos años, su destacado rol como conductor de 100 argentinos dicen supuso un nuevo nivel de exposición para él por su gran labor al mando de un ciclo que para muchos, durante la pandemia, fue un auténtico bálsamo.

Esto lo llevó a tener cada vez más trabajos y de mayor peso, incluyendo un nuevo proyecto dentro de la misma señal: ¡Ahora Caigo!, otro programa con base en trivias y cuya función es entretener a toda la familia, con el humor que identifica a Barassi. Sin embargo, a pesar de que venía desempeñando con altura esta tarea, se ausentará en las próximas emisiones y desde El Trece ya tienen a su reemplazante.

¿Qué pasó con Barassi y quién lo reemplazará en Ahora Caigo?

Al hombre de la televisión le realizaron un bloqueo en el ciático recientemente, debido a una molestia que tenía tras un golpe fuerte que recibió en la zona baja de la espalda. Esto lo llevó a ser ingresado en el Mater Dei y lo obligó a guardar reposo por un tiempo, razón por la cual no pudo estar presente en las grabaciones de algunos capítulos.

Quien lo sustituya por algunos episodios será Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, el mago que acompaña a Mario Pergolini en otro de los grandes éxitos de El Trece: Otro Día Perdido. El perfil del cómico le habría gustado a los productores, razón por la cual deciden darle esta posibilidad de tomar el lugar de Barassi mientras este se recupera (e incluso advirtió que ya está practicando el famoso "Raaaaro").