Barassi se calentó con una participante de Ahora Caigo.

Darío Barassi es, sin duda alguna, uno de los conductores con mayor carisma en la televisión argentina. Dicha característica ha llevado a un rotundo éxito a "100 argentinos dicen", ciclo que supo conducir durante varias temporadas y que acompañó a muchos durante la pandemia. Ya lejos de aquel programa de preguntas, actualmente lleva adelante "Ahora Caigo", donde los participantes (en un formato de Battle Royale) deben ir "sobreviviendo" las diferentes rondas para intentar ser los ganadores y evitar caer al vacío.

En la emisión más reciente, la característica afabilidad y humor de Barassi se vio sumamente desafiada por una participante, que en reiteradas oportunidades lo trató de "gordo" y llevó al límite su tranquilidad.

Darío Barassi explotó contra una participante al aire

Flor, la jugadora en cuestión, tenía que completar una palabra a la cual le faltaban algunas letras. "Es un sinónimo de corto", rezaba la leyenda, mientras que abajo solo estaban la R y la V como pistas. A pesar de que la solución, "breve", envestía cierta facilidad, la muchacha no pudo hayar la solución. En el proceso, Barassi la chicaneó: "Florencia por favor pensá dos segundos hija. Esto pasa cuando te planchas el pelo todos los días". A falta de algunos segundos para que se le acabe el tiempo, lanzó: "No sé gordo, no sé". "Dejá de decirme gordo", la advirtió Barassi.

Una vez consumada su derrota, manifestó: "El placer que me da que haya perdido chicos... No duraste nada, tu juego fue muy breve". "Pero te reiste", le espetó sin notar que le estaba dando la clave. "Pero tu juego fue muy breve", le insistió. Tras varios segundos de silencio, una competidora le explicó "breve es la palabra". "Ay, sos una mierda", soltó al darse cuenta. Ante tal oprobio, la tribuna explotó y el conductor preguntó por la madre, quien estaba como espectadora y le pidió que "la cague a pedos". La chica intercedió diciéndole "gordo, me están bardeando". Ahí fue cuando todo se desmadró: "Gordo las pelotas, me llamo Barassi", le gritó a la par que, entre una lluvia de aplausos, le pedía al productor que abra la escotilla bajo los pies de la jugadora.