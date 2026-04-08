Trump dice que EEUU ayudará a resolver la congestión del tráfico en el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Estados Unidos ‌colaborará para hacer ‌frente al aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El martes, Trump acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán menos de dos horas antes de que venciera el ​plazo que ⁠había dado a Teherán para que ‌reabriera el estrecho o se enfrentara ⁠a ataques contra su ⁠infraestructura civil.

Trump dijo que el acuerdo de última hora estaba supeditado a que Irán ⁠aceptara suspender su bloqueo del suministro ​de petróleo y gas ‌a través del estrecho, ‌por el que suelen pasar alrededor de ⁠una quinta parte de los envíos mundiales de crudo.

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"Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente ‘estaremos por ahí’ para ​asegurarnos de ‌que todo vaya bien", dijo Trump.

"¡Habrá muchas acciones positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción", añadió.

Trump dijo ⁠a la Agence France-Presse que Estados Unidos había obtenido una "victoria total y completa" tras acordar un alto el fuego de dos semanas con Irán.

Una tregua temporal en los combates y la reapertura de Ormuz permitirían a ‌los exportadores de Oriente Medio enviar importantes volúmenes de petróleo que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzaron las hostilidades.

Según datos de la empresa ‌de análisis Kpler, actualmente hay alrededor de 130 millones de barriles de crudo y 46 ‌millones de ⁠barriles de combustibles refinados a bordo de unos 200 petroleros ​en la región.

Con información de Reuters