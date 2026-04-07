ING rescinde el acuerdo de venta de su negocio en Rusia

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de ING Bank

​El banco neerlandés ING dijo el martes ‌que ‌había rescindido el acuerdo para vender su negocio en Rusia a la empresa moscovita Global Development JSC, anunciado ​en enero ⁠de 2025.

En un ‌comunicado de prensa, ⁠el banco ⁠señaló que la decisión se tomó porque no ve "una ⁠expectativa realista de ​que el comprador ‌obtenga las aprobaciones ‌necesarias" para la ⁠operación.

ING afirmó que seguía sin ver "ningún futuro en Rusia" y ​que ‌prevé que cualquier escenario alternativo de salida tenga un impacto financiero en términos ⁠generales similar al del acuerdo rescindido, con un efecto estimado en su ratio CET1 de 7 puntos básicos.

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Cuando anunció ‌la venta el año pasado, el grupo dijo que esperaba un impacto de 700 millones de ‌euros (808 millones de dólares) en sus beneficios.

(1 dólar = ‌0,8664 euros)

(Información ⁠de Jakob Van Calster en ​Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)