ING rescinde el acuerdo de venta de su negocio en Rusia

El banco neerlandés ING dijo el martes que había rescindido el acuerdo para vender su negocio en Rusia a la empresa moscovita Global Development JSC, anunciado en enero de 2025.
En un comunicado de prensa, el banco señaló que la decisión se tomó porque no ve "una expectativa realista de que el comprador obtenga las aprobaciones necesarias" para la operación.
ING afirmó que seguía sin ver "ningún futuro en Rusia" y que prevé que cualquier escenario alternativo de salida tenga un impacto financiero en términos generales similar al del acuerdo rescindido, con un efecto estimado en su ratio CET1 de 7 puntos básicos.
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Cuando anunció la venta el año pasado, el grupo dijo que esperaba un impacto de 700 millones de euros (808 millones de dólares) en sus beneficios.
(1 dólar = 0,8664 euros)
(Información de Jakob Van Calster en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)