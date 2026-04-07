Seúl califica la respuesta norcoreana a la disculpa por la incursión de drones como "avance significativo"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente surcoreano Lee Jae Myung habla durante su conferencia de prensa de Año Nuevo en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo el martes que la inusual respuesta conciliadora de Corea del Norte ‌a la disculpa del presidente ‌Lee Jae-myung por las incursiones de drones supuso un "avance significativo" hacia el alivio de las tensiones militares.

El Gobierno de Lee ha estado tratando de revertir el fuerte deterioro de las relaciones entre los vecinos, que técnicamente siguen en guerra tras la tregua que puso fin a la Guerra de Corea de 1950-1953.

Seúl mantendrá su principio de abstenerse de ​cualquier acto hostil hacia ⁠Corea del Norte, al tiempo que continúa con su política de ‌coexistencia pacífica en la península coreana, dijo en un ⁠comunicado el ministerio, que gestiona las relaciones ⁠entre las dos Coreas.

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El ministerio respondía así a las declaraciones difundidas el lunes por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, en las que ⁠Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder Kim Jong-un, dijo ​que Pionyang consideraba "muy afortunada y acertada" la disculpa ‌de Lee por las incursiones de ‌drones y su compromiso de evitar que se repitan, un lenguaje ⁠que contrastaba con años de retórica dura.

No obstante, dijo que Seúl debería "abstenerse de cualquier intento de contacto" con Corea del Norte.

El presidente Lee expresó el lunes su pesar a Pionyang por las tensiones militares ​innecesarias causadas por ‌las múltiples incursiones de drones en el espacio aéreo norcoreano, que, según dijo, fueron llevadas a cabo por civiles que actuaron en contra de la política del Gobierno.

Afirmó que una investigación había revelado que un empleado del Servicio Nacional de ⁠Inteligencia y un oficial militar en activo estaban implicados, calificando los incidentes de violaciones de la propia Constitución de Corea del Sur.

Según los medios de comunicación surcoreanos, el jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, dijo el martes que la decisión de Lee de transmitir su pesar reflejaba su firme voluntad de aliviar la tensión militar y restablecer la confianza, y añadió que el ‌presidente había ordenado el mensaje tras recibir un informe sobre las conclusiones de la investigación.

En los últimos años, Pionyang ha calificado a Corea del Sur como su "país más hostil" y ha afirmado que ya no buscará la reunificación, enmarcando las relaciones intercoreanas como vínculos entre dos Estados hostiles en ‌lugar de una nación dividida.

Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam, dijo que la respuesta de Corea del Norte equivalía a una aceptación controlada de ‌las declaraciones de ⁠Lee, y advirtió de que Corea del Sur seguía siendo considerada firmemente como un Estado hostil y que cualquier ​alivio de las tensiones tendría como objetivo gestionar la situación, no suavizar el marco de línea dura de dos Estados de Pionyang.

Con información de Reuters