Nelson Castro criticó a Javier Milei en vivo.

El escándalo por los millonarios préstamos a funcionarios libertarios desató un fuerte repudio en los principales medios de comunicación, así como también en las redes sociales, al tratarse de un nuevo escándalo que resquebraja una vez más la confianza de los argentinos en la gestión de Javier Milei.

Uno de los programas que se mostró sumamente crítico a los créditos aparentemente espurios fue Nelson Castro, quien al aire de Radio Rivadavia apuntó sin ningún tipo de filtros contra el equipo del actual Jefe de Estado y la forma en que manejó esta crisis el ministro de Economía, Luis Caputo.

Nelson Castro destrozó a Javier Milei.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre el gobierno de Javier Milei?

El debate cobró una gran fuerza luego de la reciente denuncia en los tribunales para investigar los beneficios financieros de los líderes de La Libertad Avanza. Ante este complejo escenario, el periodista puso en tela de juicio la pasividad y la ceguera del Gobierno. "Lo de Caputo es una vergüenza. Y no se están dando cuenta, porque más allá del tema económico, el principal capital del Gobierno era, efectivamente, terminar con la casta. Y son pura casta", aseguró de manera tajante.

Para el trabajador de prensa, la revelación de estos privilegios supone un quiebre definitivo en el vínculo de confianza con el electorado. Lejos de dedicar su duro editorial a las variables financieras del país, Nelson Castro hizo hincapié en el inmenso daño ético de estas maniobras de poder. "Son pura casta. Caputo podrá decir lo que quiera", reiteró, con claro enojo.

A modo de cierre, el conductor de radio y televisión alertó sobre el desgaste acelerado del máximo mandatario a causa de sus propias contradicciones discursivas. "En la gente, el Gobierno está sintiendo una caída importante. Fíjense, no por el tema económico, no está peor de lo que estaba hace meses, sino por este efecto de la ética y la moral. Ese es el gran agujero que está sufriendo el gobierno de Milei", remató.