Una por una, las líneas de colectivos que funcionarán con normalidad el jueves 9 de abril

Tras la crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluyó recortes de servicios que generaron complicaciones para miles de usuarios, de cara al jueves 9 de abril la el panorama muestra señales de normalización tras la acreditación de subsidios a las empresas del sector. Otras, en cambio, anunciaron retención de tareas y paro.

Según informó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor en un comunicado, varias líneas de colectivos volverán a operar con normalidad luego de una jornada marcada por la reducción de frecuencias. La entidad aclaró que la situación no respondió a una medida de fuerza sindical, sino a una "racionalización técnica" producto de la falta de recursos para afrontar el costo del gasoil.

El conflicto tiene como eje central el desfasaje entre el precio real del combustible y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro de gasoil, el esquema oficial solo contempla $1.750, lo que genera un déficit que impacta directamente en la prestación del servicio.

Qué líneas funcionarán con normalidad

En este contexto, la AAETA confirmó que algunas líneas ya operaron con normalidad incluso durante este mismo miércoles. Se trata de las líneas 64, 65 y 151, que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires y no vieron afectado su funcionamiento.

Además, tras la llegada de subsidios durante el miércoles, se espera que el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial comiencen a normalizar su servicio desde el jueves 9 de abril. Entre ellas están las líneas; 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.

También otras líneas que confirmaron que reanudarán su servicio son: 324, 500, 501, 504, 509, 583, 132, 218, 284, 325, 378, 622, 628, 85 y la 98.

El Gobierno citó a las empresas de colectivo: qué expectativas hay

En paralelo, el Gobierno nacional convocó a una reunión clave para este jueves en la Secretaría de Transporte, donde participarán autoridades y representantes de las cámaras empresarias. El objetivo será destrabar el conflicto y buscar una solución de fondo que evite nuevas interrupciones del servicio.

Desde el sector empresario insisten en que el problema estructural no se resuelve con recortes, sino con una actualización de los costos reconocidos, especialmente en lo que respecta al combustible. De lo contrario, advierten, las dificultades podrían repetirse en el corto plazo.