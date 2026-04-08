La UTA anunció un paro de colectivos para este jueves por falta de pago de sueldos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este miércoles un paro a partir de la medianoche de este jueves 9 de abril. Es por falta de pago de sueldos y coincidirá con la decisión de las cámaras empresariales de reducir la frecuencia de los servicios, lo que ya provocó un fuerte malestar en las calles.

El comunicado de la UTA no aclara qué líneas de colectivos adherirán a la "retención de tareas" informada, sólo que serán aquellas en las que no se hayan pagado los sueldos.

"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados", indicó la UTA en un comunicado.

Luego, la entidad gremial añadió: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".

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