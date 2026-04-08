River Plate vs Blooming por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate volverá a disputar la Copa Sudamericana después de 11 años cuando visite este miércoles al Blooming en Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H. El conjunto de Núñez, que no logró clasificar a la Copa Libertadores la temporada pasada, llega con la confianza al máximo tras ganar los cuatro partidos desde la llegada del "Chacho" Coudet como nuevo director técnico en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Blooming, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Blooming?

El partido entre River Plate y Blooming por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El encuentro será transmitido en vivo por DSports (exclusivo DirecTV) para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Andrés Rojas.

El conjunto millonario regresa a la Copa Sudamericana tras una ausencia de más de una década, luego de no poder clasificar a la Copa Libertadores en la temporada anterior. River compartirá el Grupo H junto a Blooming, Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil, en una zona que promete ser competitiva y donde buscará avanzar a las instancias finales del torneo.

Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet llegan a esta nueva edición de la Copa Sudamericana con la confianza al máximo, ya que ganaron los cuatro partidos que disputaron desde que el experimentado entrenador asumió como director técnico tras la salida de Marcelo Gallardo. Además, el equipo pudo acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

River viene de derrotar 3 a 0 a Belgrano en el Monumental, confirmando que ha dejado atrás el mal inicio del año, y ahora tendrá su primer partido internacional de la temporada. Este encuentro marcará el debut de Coudet en competiciones de Conmebol al frente del conjunto de Núñez, y será una oportunidad para medir el nivel del equipo ante un rival que conoce bien su territorio.

Blooming, por su parte, tuvo una gran actuación para golear 3-0 a San Antonio Bulo Bulo de su mismo país en la instancia previa y así meterse en la fase de grupos. Los dirigidos por Mauricio Soria llegan motivados a este compromiso tras un inicio prometedor en la Liga de Bolivia, donde mostraron un gran nivel ofensivo.

El conjunto boliviano viene de golear 5-0 a Guabirá en la primera fecha de la Liga de Bolivia, con tres goles del delantero colombiano Bayron Garcés, que será su principal arma ofensiva ante el conjunto argentino. Este rendimiento goleador le da confianza al equipo de Santa Cruz para enfrentar a uno de los grandes del fútbol sudamericano en su estadio.

Un dato relevante es que River intentará quebrar una racha de dos décadas sin conseguir victorias en territorio boliviano. Sin embargo, el conjunto millonario contará con una ventaja importante: Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, por lo que no tendrá que lidiar con los problemas de la altura que tradicionalmente afectan a los equipos argentinos en ese país. Esta condición geográfica podría ser determinante para que el equipo de Coudet pueda imponer su juego y conseguir un resultado positivo en su debut en la competición.

Formaciones probables de Blooming y River Plate

Coudet deberá afrontar este partido con algunas bajas importantes para su River. Gonzalo Montiel no tiene el alta médica por su desgarro y no podrá ser de la partida, mientras que Marcos Acuña tampoco viajará a Bolivia debido a que debe cumplir una suspensión por la doble amarilla que sufrió ante Palmeiras el año pasado, en el último encuentro de River por competiciones de la Conmebol. Además, Maximiliano Salas deberá cumplir la primera de las dos fechas de suspensión que arrastra en partidos internacionales, ya que también fue expulsado ante Palmeiras en la Libertadores pasada.

En el arco y en la defensa de momento no habría modificaciones por parte de Coudet, con Santiago Beltrán como guardameta y una línea de cuatro conformada por Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña. A partir de la mitad de la cancha es donde pueden comenzar a aparecer los cambios en el once inicial.

Tanto Aníbal Moreno como Fausto Vera y Tomás Galván se perfilan para seguir desde el arranque, y las variantes podrían aparecer en el cuarto de los volantes, donde tanto Juan Fernando Quintero como Kendry Páez podrían ser titulares en lugar de Ian Subiabre. En ofensiva, todo parece indicar que la dupla conformada entre Facundo Colidio y Sebastián Driussi se mantendría como principal opción, aunque Joaquín Freitas cuenta con algunas chances de ingresar en el once titular.

Por el lado de Blooming, Mauricio Soria cuenta con una excelente noticia: tras el partido de liga no se han registrado jugadores golpeados ni lesionados. Esto permite al entrenador contar con la totalidad de su plantel para enfrentar a River Plate.

La disponibilidad completa de futbolistas abre el abanico de opciones para Soria, que podrá disponer de su mejor once para enfrentar a un rival exigente como el conjunto argentino. Se espera que el técnico boliviano repita el equipo que se impuso 5-0 ante Guabirá en la primera fecha de la Liga de Bolivia, manteniendo la confianza en los futbolistas que vienen de protagonizar una goleada contundente. El delantero colombiano Bayron Garcés, autor de tres goles en ese partido, será la principal referencia ofensiva del equipo local.

Probable formación de River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Probable formación de Blooming: Braulio Uraezaña; Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diego Giménez; Miguel Villarroel, Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa, Roberto Melgar; César Menacho, Bayron Garcés.

Blooming vs River Plate: Ficha técnica